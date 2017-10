Durch Zivilcourage Dieb gefasst

Tankstellen-Dieb konnte dank couragiertem Bürger gefasst werden. (Symbolbild: Keystone)

Am Dienstagabend, 17. Oktober 2017, konnte ein mutiger und umsichtiger Bürger einen flüchtigen Dieb stellen und führte so zu dessen Festnahme. Der Verhaftete wurde zuvor von einem Angestellten einer Tankstelle beobachtet, wie er etwas in seiner Jacke verschwinden liess und dann den Shop verliess.

Der Diebstahl ereignete sich kurz nach 21:30 Uhr in einem Tankstellenshop in Weil am Rhein. Der Kassierer, der mit einem Kunden beschäftigt war, beobachtete, wie ein Mann den Laden betrat und sich umschaute. Weiter sah der Kassierer dann auch, wie der mutmassliche Dieb etwas in seine Jacke steckte und den Shop wieder verliess.

Der Kassierer, der seinen Posten nicht verlassen konnte, bat einen Bekannten um Hilfe. Der Bekannte verfolgte den Dieb, worauf dieser seine Jacke auszog, zurückliess und sich davon machte. Dies schrieb das Polizeipräsidium Freiburg in einer Medienmitteilung.

In der Zwischenzeit informierte der Kassierer die Polizei, welche dann sofort eine Fahndung in die Wege leitete. Die Polizei traf sowohl den mutmasslichen Täter wie auch dessen Verfolger in der Nähe des Tankstellenshops an. Bei der Verhaftung und Durchsuchung des Verdächtigen fand man eine Bierdose. In der Jacke, die der Täter auf seinem Fluchtweg zurückgelassen hatte, wurden drei weitere Bierdosen gefunden.

Das Polizeipräsidium Freiburg teilte mit, dass der 60-jährige Beschuldigte angezeigt wurde und dass die Tankstelle das Diebesgut wiederbekommen habe.