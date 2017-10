Die perfekte Geschichte

Die Ausgangslage für den FC Basel vor den beiden Spielen gegen den ZSKA Moskau. (Sportbeitrag vom 18.10.2017)

Der FC Basel ist wie der ZSKA Moskau besser in die Gruppenphase der Champions League gestartet als Benfica Lissabon. Der FC Basel hat dafür ein perfektes Spiel gegen die Portugiesen gebraucht und möchte ein solches auch heute wieder erleben.

«Die Geschichte des Spiels war perfekt.», erklärt Raphael Wicky den russischen Journalisten den 5:0-Sieg über Benfica. Dass so ein Spiel nicht alle Tage passiert, ist dem FCB-Trainer bewusst. Trotzdem ist eben dieser Sieg wichtig gewesen, dass es nun schon im dritten und in zwei Wochen im vierten Spiel der Gruppenphase für den FC Basel entscheidend wird.

Auf dem richtigen Weg bleiben

Der FC Basel ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Er konnte diese zwar für einige Runden vergessen machen, geriet dann aber in ein Tief, dass erst nach der 3:0-Niederlage gegen Manchester United zum Champions League-Auftakt langsam wieder überwunden werden konnte.

Da waren ein 1:0-Sieg gegen den FC Zürich und dann eben das unvergessliche 5:0 gegen Benfica Lissabon in der Champions League. Die Frage, wie gross denn das Selbstvertrauen des FC Basel heute Abend ist, scheint deshalb mehr als berechtigt. Schliesslich hat der FC Basel im ersten Viertel der Saison mehrere Up’s and Down’s gehabt.

Zwei Wegweiser

Auf dem richtigen Weg bleiben, das will der FC Basel. Das bedeutet kämpfen und laufen und vor allem gewinnen. Denn anders als letzte Saison will man dieses Jahr international überwintern. Vor den zwei wegweisenden Spielen gegen ZSKA Moskau gilt es darum, sich optimal darauf vorzubereiten, um dann eben dem Wegweiser in Richtung Champions League-Achtelfinale oder Europa League zu folgen.

Der FC Basel muss beim Champions League-Spiel gegen Moskau «nur» auf Ricky van Wolfswinkel verzichten, dessen Mittelfussknochenbruch noch einiges an Heilungszeit in Anspruch nimmt. Auch nicht mit dabei ist Dominik Schmid, er tritt schon heute Nachmittag mit der U21 des FC Basel in der UEFA Youth League an.

Das Champions League-Spiel zwischen ZSKA Moskau und dem FC Basel können Sie ab 20:45 Uhr Schweizer Zeit im Live-Ticker auf telebasel.ch verfolgen.