Der Preis ist heiss und erhitzt die Gemüter

Der Preisunterschied zwischen der Schweiz und dem Ausland erhitzt die Gemüter. (Symbolbild: Keystone)

Sehr viele tun es und geben das auch ganz offen zu. Der Einkaufstourismus in grenznahen Ländern wie Deutschland oder Frankreich boomt. Grund ist oft der Preisunterschied. Dieses Thema scheint aber nach wie vor die Gemüter zu erhitzen.

«Marken-Zahnpasta (Signal) in Deutschland 0.80.- / Billig-Zahnpasta (M-Classic) in der Schweiz 1.50.- – noch Fragen wieso?» schreibt ein User auf die Telebasel Facebook-Seite. Dies sei nämlich mit unter einer der Gründe, warum sich vor allem an den Wochenenden die Einkaufstouristen in Deutschland oder Frankreich tummeln – der Preisunterschied. Viele geben auch offen zu, dass sie aufgrund der tieferen Preise in den grenznahen Ländern einkaufen. So auch dieser Kunde, den Telebasel im Hieber befragt hat.

(Video: Telebasel)

Obwohl auch viele die grössere Auswahl als Grund angeben, scheint dieser Preisunterschied trotzdem die Gemüter zu erhitzen. So wird auf Facebook rege über den Einkaufstourismus diskutiert. «Der Punkt ist, dass Schweizer Händler auf allen Einfuhren mindestens 30 % draufschlagen. Selbst günstig einkaufen, aber nicht zufrieden sind mit dem Gewinn und jammern, dass der Normalo auch im Ausland einkauft», schreibt ein anderer User.

Löhne, Autos reicher Schweizer und Ferien

Natürlich sind auch die Löhne bei dieser Diskussion ein Thema. «48’000 Brutto in Basel abzüglich AHV/IV/PK (ca. 12%), Steuern (etwa 4000 CHF), KK nochmals etwa 4000…bleiben immer noch locker über 30‘000. Das reicht für eine ordentliche Wohnung, ein Auto und Ferien. Und Einkaufen in der Migros», so ein Kommentar.

Die Antwort folgte prompt: «Und schaut man sich die Autos der Einkaufsterroristen an, zweifelt man doch sehr schnell an der Geschichte vom armen Schweizer… Hauptsache drei Wochen Pauschalurlaub in der Karibik im Jahr, das muss sein. Arbeitsplätze, die in der Schweiz verloren gehen, interessieren ja keinen».

Die Kommentare von Facebook:

