Die Baselbieter Staatsanwaltschaft will eine Netz-Fahndung starten. (baselland.ch)

Baselland Staatsanwaltschaft droht Sexualtäter mit Netz-Fahndung

Nach einem Sexualdelikt beim Bahnhof in Muttenz BL will die Baselbieter Staatsanwaltschaft Bilder des mutmasslichen Täters im Internet veröffentlichen. Der Mann soll Mitte August eine Frau angegriffen und in ein Gebüsch gezerrt haben.

Vor dem sexuellen Übergriff hatte sich der Tatverdächtige in einem Pub beim Bahnhof Muttenz aufgehalten, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch, 18. Oktober 2017, mitteilte. Dort war er von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Sofern sich der Mann bis Ende Oktober nicht meldet, wollen die Behörden die Fotos zunächst verpixelt und später gegebenenfalls unverpixelt im Internet veröffentlichen. Die Frau war in der Nacht auf den 13. August 2017 zwischen ein und zwei Uhr früh vom Täter angesprochen und dann verfolgt worden. Bei der Verzweigung Bahnhofstrasse/Junkermattstrasse zog der Mann sie in ein Gebüsch. Die Frau wehrte sich und konnte fliehen. Trotz umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnten die Behörden einen tatverdächtigen Mann bislang nicht identifizieren. (sda)

