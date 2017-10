«Wir haben nichts gegen Leben am Rheinbord, aber …»

René Häfliger im Telebasel Talk vom 17. Oktober 2017.

Gegen die geplante Aufwertung am Unteren Rheinweg formiert sich massiver Widerstand. Anwohner befürchten noch mehr Lärm, Dreck, Grillrauch. «Das ist einfach der Tropfen zuviel», sagt LDP-Grossrat und Anwohner René Häfliger. Er ärgert sich: Die Stadt plane ohne die Mitsprache der betroffenen Anwohner. Im Talk ab 18.40 Uhr.

Immer und immer wieder betont es der bekannte Medienmann René Häfliger: «Wir Anwohner haben nichts gegen das Leben am Rheinbord, im Gegenteil, wir schätzen es. Aber schon jetzt ist es an warmen Sommerabenden einfach zuviel. Und dass die Stadt jetzt noch ein solches Projekt obendrauf setzt, das geht nicht».

Gemeint ist der sogenannte Schneeabladeplatz, bei der Einmündung des Bläsirings. Dort sollen die Parkplätze aufgehoben und Sitzbänke und Steinkorbmauern hingestellt werden. Gegen das Projekt sind bis zum Wochenende ein gutes Dutzend Einsprachen erfolgt.

(Bild: Google Maps)

Dass das Rheinbord eine stark beanspruchte Party-Zone geworden sei, bestätigte auch Heike Oldörp vom Stadtteilsekretariat Kleinbasel in der BZ Basel: «Das Rheinbord ist übernutzt und auch über die normalen Nutzungszeiten hinaus rege belebt. Dem wollen die meisten Anwohner nicht unbedingt noch mehr Platz geben».

Lärm, Kot, Rauchschwaden

Hinter dem sterilen Begriff ‹Nutzung› stehen für die Anwohner konkret Lärm, also Sounds vom mp3-Player, lautes Gelächter bis in die Morgenstunden, selbstvergessene Bongo-Spieler. Hauseingänge werden als Toilette benutzt – nicht nur als Urinal. Die Leute lassen Flaschen und Nahrungsmittelverpackungen liegen. Grillrauch zieht in Schwaden um die Häuser.

Es ärgert René Häfliger, dass die Anwohner nicht in das Projekt einbezogen worden seien. Und dass man ihnen – teilweise unverblümt – sage, sie sollten doch wegziehen, wenn es ihnen nicht passe.

Der Talk wurde gestern aufgezeichnet. Der Sport-Experte René Häfliger flog heute morgen nach Moskau, wo der FC Basel sein nächstes Champions League-Spiel bestreitet. Sehen Sie den Talk am Fernsehen ab 18.40 Uhr.