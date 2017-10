Weltweit erster Airbag-Kindersitz

Maxi-Cosi AxissFix Air (Bild: Presseportal)

Laut dem Bundesamt für Statistik ereigneten sich in der Schweiz im Jahr 2016 etwa 17'600 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Die fortschreitende Entwicklung und Verbesserung zur Prävention von Verkehrsunfällen spielt also eine wichtige Rolle, auch bei Kindersitzen eine wichtige Rolle.

Einen grossen Teil der Sicherheit für Automobilisten verkörpern Airbags. Nun sollen Airbags nicht mehr nur für Erwachsene sondern auch für Kinder verwendbar sein. Der Kindersitz-Hersteller Maxi-Cosi bringt nun eine neue Technologie auf den Markt, sogenannt ‹AxissFix Air›. Gemeint ist damit der weltweit erste Kinderautositz mit eingebauten Airbags.

(Video: Youtube / Presseportal Videos)

Einwirkende Kräfte bis zu 55 % reduziert

AxissFix Air erhöht die Sicherheit von Kindern in vorwärtsgerichteten Kindersitzen erheblich. Das System erkennt eine Kollision in 0,015 Sekunden. Zwei in den Schulterpolstern integrierte Airbags werden im Falle eines Zusammenstosses innerhalb von 0,05 Sekunden mit Luft gefüllt. Dadurch können die auf den Nacken einwirkenden Kräfte bis zu 55 % reduziert werden und der Kopf des Kindes wird abgefedert. Rund eine Sekunde nach dem Aufprall entleeren sich die Luftkissen wieder.

Der AxissFix Air eignet sich für Kinder mit einer Körpergröße zwischen 61 und 105 Zentimetern und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.

(presseportal.de / jw)