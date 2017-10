Von Bubis und Bären

Im Sturm sollen es morgen gegen ZSKA Moskau wie schon im Spiel gegen Lugano die jungen Spieler richten. (Bild: Keystone)

Mit dem Ausfall von Ricky van Wolfswinkel verliert der FC Basel in der Offensive einiges an Erfahrung. Nun müssen die jungen Wilden im Sturm für Punkte sorgen.

Es war der sehr bittere Nachgeschmack des historischen 5:0-Sieg gegen Benfica Lissabon: die Verletzung von Ricky van Wolfswinkel kurz vor Schluss. Denn der Holländer fällt wegen eines Bruches im Mittelfussknochen im schlimmsten Fall die ganze Vorrunde aus. Heisst: er verpasst auch die Gruppenphase der Champions League und hinterlässt dort eine Lücke.

Diese Lücke wurde zwar gefüllt: Albian Ajeti wurde vom FC St. Gallen zurück geholt und schon bevor sich van Wolfswinkel verletzte, wurde der Sturm mit der Rückkehr von Cedric Itten verstärkt. Mit seinen bald 21 Jahren ist Cedric Itten im aktuellen Kader der älteste Stürmer. Albian Ajeti und Neftali Manzambi sind beide ebenfalls 20 Jahre jung. Dimitri Oberlin, welcher gegen Benfica Lissabon ein überragendes Spiel zeigte, ist auch erst 20 Jahre jung.

Die «alten Bären» vom ZSKA Moskau

Der russische Verein hatte vor allem in der Verteidigung ältere Spieler, welche nicht mehr ganz so flink auf den Beinen sind, wie die jungen Spieler im FCB-Sturm. Trotzdem darf der FC Basel die Moskauer nicht unterschätzen. «Erfahrung ist im Fussball extrem wichtig. Die stehen halt sehr gut hinten.», meint der Sportchef des FC Basel.

Vorfreude eines Debütanten

Während Cedric Itten beim Spiel gegen Benfica dabei war und Neftali Manzambi zumindest die Reise nach Manchester mitgemacht hat, ist es für Albian Ajeti die erste Champions League-Reise seiner Karriere überhaupt. Da ist der 20-jährige natürlich etwas aufgeregt und hat in der letzten Nacht nicht besonders gut geschlafen.

Mit 48 Super League-Einsätzen reist der 20-jährige zwar als «erfahrenster» Stürmer mit dem FC Basel nach Moskau, Champions League ist aber doch ein anderes Kaliber. Dass er womöglich gleich bei einem Schlüsselspiel in der Champions League sein Debüt in der Königsklasse gibt, macht ihm aber nicht Sorgen. Einfache Spiele gäbe es sowieso nicht. Ob er morgen schon von Anfang an spielen wird, weiss der 20-jährige noch nicht.

Für Albian Ajeti geht es momentan extrem schnell zu und her. Nach dem er den Vertrag in Basel unterzeichnete, stand er in der U21-Nationalmannschaft der Schweiz gleich in zwei Spielen in der Startaufstellung, ehe er beim 4:0-Sieg gegen Lugano beim FC Basel ebenfalls in der Startaufstellung war und zum Einstand auch noch ein Tor schoss. Verarbeiten konnte er die letzten Wochen zwischen Nationalmannschaft, FC Basel und Champions League noch nicht.

Geniessen will er dann morgen Abend auch das Champions League-Spiel gegen den ZSKA Moskau. Egal ob er dann auf dem Feld steht oder «nur» auf der Bank sitzt.