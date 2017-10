(Bild: Pixabay)

Erholung, Sonne, Strand oder einfach nichts tun: Ferien sind doch etwas Wunderschönes. Vor allem Herbstferien im Ausland sind im Trend. Trotzdem verreisen immer noch mehr Menschen im Sommer als im Herbst oder Winter. Diese zehn Gründe zeigen, wieso sich das ändern sollte.

Der Herbst ist der neue Sommer, zumindest, wenn es um Reisen ins Ausland geht. Das bestätigt auch die Mediensprecherin vom Euroairport, Vivienne Gaskell. «Dieses Jahr haben in der ersten Herbstferienwoche genauso viele Leute einen Flug gebucht wie in der ersten Sommerferienwoche», sagte sie gegenüber Telebasel.

Die Schweizer Bevölkerung reist im Allgemeinen sehr gerne. So haben gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) im Jahr 2016 die Schweizer im Durchschnitt 3,1 Reisen mit Übernachtungen unternommen. Trotz Herbst-Trend gehen aber immer noch mehr Personen im Sommer in die Ferien, nämlich 62 Prozent der Befragten. Dabei hat es durchaus seinen Reiz, in den kälteren Monaten zu verreisen. Hier sind zehn Gründe, warum Ferien im Herbst oder Winter einfach top sind.

1. Es ist einfach nicht mehr so heiss wie im Sommer

Die brütende Hitze in den südlichen Ländern lassen Reisende manchmal fast in Flammen aufgehen. Natürlich gibt es aber auch immer Leute, die das gerne mögen. Jedem das Seine.

2. Auch mal was anderes machen

Sind die Temperaturen nicht mehr so hoch, kommt das Sightseeing für einmal nicht zu kurz.

3. Das Meer hat eine angemehme Temperatur

Das Wasser hat sich durch die Hitze im Sommer aufgeheizt und ist jetzt so richtig angenehm.

4. Viel Zeit für sich

Weniger Touristen bedeutet auch weniger Wartezeit an berühmten Wahrzeichen oder auch am Glacé-Stand.

5. Vom Regen in die Sonne

Wenn es hierzulande grau und trüb ist, einfach in die Sonne verschwinden.

6. Einfach noch einmal Sommer

Da wird es kurzerhand im Herbst noch einmal Sommer.

7. Alle waren schon weg

Die meisten haben zu dieser Jahreszeit ihre Ferien schon hinter sich. Wie schön ist es dann erst recht, noch einmal verschwinden zu können. Schliesslich ist ja Vorfreude bekanntlich die schönste Freude.

8. Geheimtipps

Falls jemand aus dem Freundeskreis oder der Arbeit im Sommer schon dieses Reiseziel besucht hat, versorgt er einen bestimmt mit vielen nützlichen Tipps. Manchmal winkt vielleicht auch eine ÖV- oder Museums-Karte mit Restguthaben.

9. Noch einmal braun

Nach dem Sommer geht einem die Bräune schnell mal flöten. Wie schön ist es doch, wenn alle wieder weiss werden und man selber noch einmal so richtig an dunklem Teint zulegen kann?

10. Noch einmal anziehen

Nach dem Sommer findet wie jedes Jahr der Summer-Sale statt. Wie blöd, wenn man die neu gekauften Klamotten erst im Jahr darauf anziehen kann. Im Herbst in die Ferien zu fahren bietet die perfekte Gelegenheit, die neuen Teile doch noch zu tragen.