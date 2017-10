Mann überfällt Tankstelle und flüchtet

Der Täter hat eine Tankstelle im deutschen Rheinfelden überfallen. (Bild: Google Maps)

Am frühen Montagmorgen, 16. Oktober 2017, kam es an einer Tankstelle in Rheinfelden zu einem Raubüberfall. Bei einer Suchaktion wurden drei Verdächtige festgenommen.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt, geschah der Überfall gegen 1:40 Uhr. Ein noch unbekannter Täter begab sich an den Nachtschalter der Tankstelle, zog eine Pistole und forderte den Angestellten auf, ihm Geld zu geben. Nach Erhalten des Bargeldes flüchtete der Täter mit einem Fahrrad. Über den Betrag machte die Polizei keine Angaben. Der Angestellte der Tankstelle alarmierte gleich darauf die Polizei, welche eine Fahndung einleitete. Dabei wurden drei Verdächtige festgenommen – es wird noch geprüft, ob einer von ihnen der Täter ist. Laut Polizeipräsidium Freiburg sei der Täter etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, trage einen grauen Baumwollpulli

mit Kapuze ohne Aufdruck, dunkle Schildmütze, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen, schwarze Handschuhe, maskiert mit

Skimaske mit Sehschlitzen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

