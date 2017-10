Der Mann belästigte die Frau an der Tramhaltestelle und lief dann zur Mittleren Rheinbrücke. (Bild: Google Street View)

Basel Mann geht Frau sexuell an

Am Montagabend, 16. Oktober 2017, wurde in der Greifengasse eine Frau sexuell angegangen. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter noch am selben Abend festnehmen.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt schreibt in einer Mitteilung, dass die Frau bei der Haltestelle Rheingasse auf das Tram gewartet habe, als sie von hinten von einem Unbekannten gepackt und sexuell angegangen worden sei. Danach habe sich der Mann in Richtung Mittlere Rheinbrücke entfernt, wo er zwei Frauen ansprach. In der Zwischenzeit meldete das Opfer den Vorfall der Polizei, welche wenig später den mutmasslichen Täter am Rheinufer festnehmen konnte. Laut Kantonspolizei handelt es sich bei diesem um einen 28-jährigen Eritreer. Ob der Mann weitere Frauen sexuell belästigt habe, konnte die Polizei nicht bestätigen, schliesst die Möglichkeit jedoch nicht aus.

Was geschah bisher

Auch interessant