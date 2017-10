Carolin trifft zum ersten Mal auf Bachelor Joel. (Screenshot: 3+)

Am Montagabend, 16. Oktober 2017, war es endlich soweit: Die erste Folge der neuen Staffel ‹Der Bachelor› flimmerte über den Bildschirm. Aus Basler Sicht kämpft Carolin aus Birsfelden um das Herz von Joel und sie sorgte für einen geheimnisvollen ersten Auftritt.

Die Suche nach der grossen Liebe hat für den muskulösen Bachelor Joel Herger am Montagabend, 16. Oktober, endlich begonnen und der Kampf um die Rosen ist eröffnet. «Mein Ziel ist es nicht nur viel Spass zu haben, sondern vor allem auch, die Frau für den Rest meines Lebens kennenzulernen», sagt Joel vor dem ersten wichtigen Treffen.

Von sexy und kämpferisch, bis geheimnisvoll und elegant, die 21 Kandidatinnen versuchten in der ersten Folge auf ganz unterschiedliche Weise die Aufmerksamkeit des 34-Jährigen auf sich zu ziehen. Jede Dame hatte dabei ihre ganz eigene Taktik. Handschellen, musikalische Darbietung oder persönliche Geständnisse, den Zuschauern wurde bereits einiges geboten.

Joel gefällt Carolin gut

«Er hat blaue Augen, so wie ich es mag. Dazu kommt noch sein blondes Haar», schwärmte die 23-jährige Carolin aus Birsfelden im Vorfeld gegenüber Telebasel. Es scheint, als würde der Fitness-Unternehmer ganz in ihr Beuteschema passen. «Ich sehe gut aus und bin eine mega liebe Person. Auch wenn ich etwas temperamentvoll sein kann», beschrieb sie sich. Selbstbewusst ist die Frau mit venezolanischen Wurzeln auf jeden Fall. Gemeinsam mit Monika und Elena gilt Carolin zu den Favoritinnen. Monika gibt auf jeden Fall schon einmal alles.

Ihr Strategie hat sich die 23-jährige Carolin schon genau überlegt. «Ich bin nicht eine Person, die im Mittelpunkt steht», sagt sie zu ihren Konkurrentinnen, «ich versuche aber immer Augenkontakt zu halten». Etwas ist ihr aber ganz wichtig. «Ich hoffe, dass er vor mir nicht mit anderen Frauen rummacht. Das geht gar nicht», gesteht sie. Am Anfang dürfe man auch nicht zu viel zeigen.

Der erste Eindruck zählt

Da ja bekanntlich der erste Eindruck zählt, durfte man schon gespannt sein, wie Carolin wohl aus dem Auto steigt. Um Joel von sich zu überzeugen, hat sich die temperamentvolle Birsfelderin richtig in Schale geworfen. Da durfte eine goldene 50 Shades of Grey-Maske natürlich nicht fehlen. Schon im Auto zeigte sich die 23-Jährige nervös: «Ich möchte raus, hier drin ist es einfach zu heiss».

Wenigstens musste Carolin nicht lange auf ihren grossen Moment warten, denn sie durfte bereits in der ersten Ladung mitfahren und als dritte Kandidatin aus dem Auto steigen. Die erste Kandidatin Ludmilla brach aber schon einmal das Eis mit ihrem französischen Akzent. Joel zeigte sich etwas überfordert, zumal er laut eigenen Aussagen kein Französisch spricht.

Drei Küsschen für den Anfang

Von der Nummer zwei, Céline, war der Bachelor dann ziemlich begeistert. «Eine Hammer-Frau», sagt er nach ihrem Abgang. Ob Carolin das toppen kann?

Mit der Maske machte es die Birsfelderin auf jeden Fall besonders spannend. Drei Küsschen gab’s schon mal und Joel durfte der 23-Jährigen sogar helfen, das sexy Accessoire auszuziehen. «Was für eine geheimnisvolle Frau», der Kommentar des Bachelors. So schnell wie sie gekommen war, war Carolin auch schon wieder weg. Die Viehschau konnte weitergehen.

Kandidatin Bruna sorgte mit ihrer Version von ‹My Heart Will Go On› auf dem Saxophone für allgemeine Belustigung. Hinter den Kulissen kam es anschliessend bereits zu ersten Zickereien. «Weisst du seinen Namen immer noch nicht?», fragte Carolin die Saxophonistin im roten Kleid. Die fand das gar nicht lustig. «Ich weiss nicht, was du für ein Problem hast», entgegnete diese nämlich, «ich muss dir seinen Namen nicht sagen. Wenn du ihn nicht weisst, ist das dein Problem». «Scheiss Blondie», konterte Carolin. Das fängt ja schon mal gut an.

Der Rosenkrieg ist offiziell eröffnet

Nach 17 weiteren Frauen durfte endlich angestossen werden und der Rosenkrieg war offiziell eröffnet. Natürlich wollten alle Kandidatinnen einmal mit Joel alleine sein. Da wurde aber den meisten ein Strich durch die Rechnung gemacht. Der Bachelor kündete für den nächsten Tag ein Speed-Dating an. Nur eine Frau sollte da nicht dabei sein; die Brasilianierin Carolina. Sie wollte Joel am gleichen Abend noch näher kennenlernen. Ein Schock für die übrigen Frauen.

Kandidatin Daryana wollte das nicht auf sich sitzen lassen und crashte das Date. Der Grund: ein persönliches Geständnis. «Das, was du jetzt vor dir siehst, bin ich nicht immer gewesen», begann die 26-Jährige «ich wurde eigentlich als Junge geboren, hatte aber vor ein paar Jahren eine Geschlechtsanpassung». Joel reagierte tolerant und bedankte sich für Daryanas Offenheit. So viel dazu.

Speed-Dating unter Palmen

Nach dem ersten Kennenlernen folgten dann am nächsten Morgen die Speed-Dates. Jede Kandidatin hatte zwei Minuten Zeit, um das Interesse des Bachelors zu wecken. «Ein bisschen umworben zu werden, ist doch für jeden Mann schön. So auch für mich», sagte Joel.

Massagen, Gesangseinlagen und Kickbox-Unterricht standen auf dem Programm und bei Kandidatin Margot flossen schon die ersten Tränen. «Ich brauche einfach Zeit, einen Mann kennenzulernen. Das ist für mich hier sehr stressig», sagt die Blondine und beginnt zu schluchzen. Das kann ja heiter werden. Für die temperamentvolle Spanierin Elena ist Joel der perfekte Mann.

Carolin versuchte, Joel mit ein paar Tanzschritten zu überzeugen. «Nach so viel Mädchen war er ein bisschen müde und ich habe ihn wieder in Bewegung gebracht», sagte die Birsfelderin schmunzelnd. Ob sich das gelohnt hat, zeigte sich dann in der ersten Nacht der Rosen.

Rose um Rose

Nach so vielen Eindrücken schien Joel die Entscheidung sichtlich schwer zu fallen. «Es gab sicher schon einfachere Situationen in meinem Leben», sagte der 34-Jährige. Zwei Frauen musste der Bachelor nämlich schon nach Hause schicken.

Die Anspannung unter den 21 Kandidatinnen war deutlich zu spüren. «Ich hätte nicht gedacht, wie schwierig es sein würde, heute vor euch zu stehen», eröffnete Joel die erste Nacht der Rosen.

Als erstes erlöst wurde Romy, alias Cleopatra. Die geheimnisvolle Frau mit schwarzem Haar und Kopfschmuck bekam die erste rote Blume. Applaus aus der Runde. Anders als bei Elena. Denn die Spanierin schien bereits in der ersten Folge bei fast allen Frauen anzuecken. Carolin musste noch etwas zittern, doch als elfte Kandidatin erhielt auch die Birsfelderin eine Rose.

Nach Hause fahren mussten am Ende Margot, die noch immer Gefühle für ihren Ex-Freund hat, und Michelle, deren Herz ebenfalls schon vergeben schien. In der Vorschau für die nächste Folge ist schon der erste Busen-Blitzer zu sehen und die Frauen werden bestimmt die Krallen ausfahren. Es bleibt also spannend.