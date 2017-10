«Die Schweiz muss das WM-Ticket lösen!»

Auf die Nati warten zwei schwierige Spiele gegen Nordirland. (Bild: keystone)

Die Karten sind verteilt, die Ausgangslage klar: Die Schweiz trifft in der WM-Barrage auf Nordirland. Ein fieser und hartnäckiger Gegner. Aber Fakt ist, die Schweiz muss gegen diesen Gegner das Ticket nach Russland schlicht und einfach lösen - ein Kommentar.

Endlich herrscht Gewissheit im Schweizer Fussballlande. Die Schweiz wird im Kampf um das WM-Ticket nach Russland gegen Nordirland antreten müssen. Die letzte Chance also, eine überragende WM-Qualifikation doch noch erfolgreich abzuschliessen. Eine Chance, die die Schweiz mit ihren eigenen Ansprüchen, ohne Widerrede, einfach nutzen muss.

Was war, ist nun egal

In den beiden bevorstehenden K.O.-Spielen im November, muss die Schweiz nun ihren eigenen Ansprüchen und damit derer einer ganzen Nation gerecht werden und die Nordiren als Verlierer zurück auf die Insel schicken. Im Nachhinein interessiert sich nämlich niemand mehr dafür, wie gut die Qualifikation in der Gruppenphase war, als die vermeintlich kleine Fussballnation Schweiz, nur aufgrund der Tordifferenz von Europameister Portugal in die WM-Barrage verwiesen wurde, sollte die Qualifikation verpasst werden. Es würde einzig und allein wieder unterstreichen, dass die vermeintliche Jahrhundert-Mannschaft der Schweiz, in den entscheidenden Partien ihre Pferdestärken schlicht nicht auf den Platz bringen kann.

Dass die Nordiren inzwischen keine Laufkundschaft mehr sind im internationalen Fussball, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Eine Mannschaft die ausschliesslich über Kampf, Physis und Hartnäckigkeit kommt, muss die Schweiz mit mindestens ebenso viel Biss und ihrer spielerischen Klasse in die Knie zwingen.

Überleben und Weiterkommen

Ein Schaulaufen wird das Duell aber auf keinen Fall: Wie fies und unangenehm die Nordiren sein können, zeigte bereits die Europameisterschaft in Frankreich und nun auch die Qualifikation zur WM. In einer Gruppe mit Weltmeister Deutschland platzierten sich die ‹Green and Whites› vor Tschechien und Norwegern auf Rang Zwei und waren dafür verantwortlich, dass weder Tomas Vaclik und Marek Suchy, sondern auch Mohamed Elyounoussi vom FC Basel die WM vor dem Fernseher verfolgen können. In der gesamten Qualifikation hat Nordirland nur sechs Gegentreffer kassiert – fünf davon gegen den Titelverteidiger aus Deutschland.

Dass die Schweiz zuerst auswärts antreten muss, ist ein klarer und entscheidender Vorteil für die Mannschaft von Nati-Trainer Vladimir Petkovic. Zwar wird die Stimmung in Belfast überragend und womöglich auch einschüchternd sein, doch schlimmer als 2005 in der Türkei, der ‹Schande von Istanbul›, kann es sowieso nie mehr werden. Und dass die Nordiren schon immer besser singen konnten, als Fussball zu spielen, ist sicherlich statistisch irgendwo erhoben.

Auf zu Mütterchen Russland

Auswärts wird es einzig und allein darum gehen, zu überleben und sich eine profitable Ausgangslage für das Rückspiel zu erspielen. Wenige Tage später, im (hoffentlich) ausverkauften St. Jakob-Park, müssen die Stars um Shaqiri, Xhaka und Co. den Sack zu machen und das Schweizer Fussballfest bei Mütterchen Russland perfekt machen.