Der Schlüssel zum europäischen Überwintern

Der FC Basel vor dem Abflug nach Moskau. (Sportbeitrag vom 17. Oktober 2017)

Der FC Basel trifft am Mittwochabend auf den ZSKA Moskau in der Champions League. Heute am frühen Morgen machte sich die Mannschaft auf den Weg nach Russland.

Noch immer denkt der rotblaue Fan gerne an die 5:0-Gala gegen Benfica Lissabon vor rund drei Wochen zurück. Mit den Erinnerungen an dieses Spiel kommen auch Hoffnungen und Erwartungen hoch. «Die Mannschaft hat sich mit diesem Sieg eine tolle Ausgangslage geschaffen.», meint Marco Streller am Flughafen und erklärt, dass dies der Mannschaft auch bewusst ist.

Beim morgigen Spiel treffen im WEB Stadion zwei Mannschaften aufeinander, die in einer ähnlichen Situation stecken. Beide verloren klar gegen Gruppenkrösus Manchester United, konnten aber beim portugiesischen Meister Benfica Lissabon drei Punkte holen. Für beide Teams ist so der Traum vom internationalen Überwintern weiterhin realistisch. Die nächsten zwei Spiele sind für Moskau wie auch für Basel entscheidend. Es gilt, sich eine möglichst gute Ausgangslage zu erspielen.

«Es geht ums Weiterkommen»

«Wir sollten gegen Moskau mindestens 4 Punkte holen, um uns zumindest für die Europa League zu qualifizieren.», meint Marco Streller. Für den FCB-Sportchef ist klar: zu Hause muss man den Gegner aus Lostopf 4 schlagen, auswärts muss am Ende mindestens einen Punkt für die Basler rausschauen. Besser sind natürlich zwei Siege. Das wird aber nicht ganz einfach.

Die auf dem Papier schwächeren Mannschaften der Gruppe A befinden sich also plötzlich in der Situation, in welcher sogar eine Achtelfinalqualifikation nicht unwahrscheinlich ist. Die nächsten beiden Gruppenspiele sind deshalb Schüsselspiele.

Schlüsselspiele, weil sich damit die Rollen in Gruppe A klar verteilen könnten. Nämlich dann, wenn sich der FC Basel oder ZSKA Moskau in den nächsten zwei Spielen durchsetzt und Manchester United zweimal gegen Benfica Lissabon gewinnt. Dann wäre Manchester United als Gruppenerster nicht mehr einzuholen. Dann wäre entweder der FC Basel oder der ZSKA mit neun Punkten sicher europäisch weiterhin qualifiziert, womöglich sogar in den Achtelfinals der Champions League. Und Benfica Lissabon hätte nur noch die Chance auf einen Platz in der Europa League.

Aber wie Lothar Matthäus sagt: «Hätte, hätte, Fahrradkette!» Es bringt nichts sich auszumalen, was sein könnte. Zuerst muss das dritte Gruppenspiel über die Bühne. Das Spiel wird auch zeigen, ob der FC Basel seine guten Leistungen von Benfica und Lugano bestätigen kann oder ob die vermeintliche «Krise» doch noch nicht überwunden ist.

Mehr zum FC Basel sehen Sie im Telebasel Sport ab 18:40 Uhr und täglich auf telebasel.ch. Das morgige Spiel können Sie ab 20:45 Uhr Schweizer Zeit im Live-Ticker direkt aus Moskau verfolgen.