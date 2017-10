Basel Der Preisüberwacher zum Ladensterben

Die Preisgestaltung hierzulande treibt viele Schweizer in Läden jenseits der Grenzen. Und manch einer vermutet, dass die Schweizer Grossverteiler Rabatte nicht an ihre Kunden weitergeben. Telebasel hat mit Preisüberwacher Stefan Meierhans darüber gesprochen - und Kunden gefragt, ob sie auch in Deutschland einkauften, wenn die Preise gleich hoch wie in der Schweiz wären.

Leider nimmt die Zahl der Menschen zu, die sich die Preise für Dinge des täglichen Bedarfs in der Schweiz immer weniger leisten können. Sieht man aber all die sehr teuren Autos mit Schweizer Kennzeichen auf den Parkplätzen vor den grossen Lebensmittelgeschäften in Deutschland, kann man sich schon fragen, ob jene, die jenseits der Grenze einkaufen, angesichts der tieferen Preise einfach nach dem Motto ‹Geiz ist geil› handeln. Es geht nicht nur um die Preise Telebasel hat sich bei Kunden und Kundinnen von Hieber in Grenzach erkundigt, ob sie denn wirklich nur der tieferen Preise – auch wenn Hieber nicht zu den wirklich günstigen Läden gehört – wegen in Deutschland einkaufen. Bei einigen sind die Preise schon ausschlaggebend für den Einkauf im nahen Grenzland: (Video: Telebasel) Auf die Frage, ob man nicht mehr in Deutschland einkaufen würde, wären die Preise gleich hoch wie bei Schweizer Grossverteilern, so waren die Befragten der Meinung, dass nicht nur die Preise eine Rolle spielten, sondern auch die grössere Auswahl, die schönere Konzeption der Läden in Deutschland. Man würde also auch bei gleichem Preisniveau weiterhin in Deutschland einkaufen. (Video: Telebasel) (Video: Telebasel) Mehr zum Themenschwerpunkt ‹Ladensterben› in den Telebasel News vom 17. Oktober 2017 ab 18:30 und stündlich ab 19 Uhr.

