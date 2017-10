Der FCB auf dem Weg in die Kälte

Raphael Wicky kurz vor Abflug am Flughafen. (Bild: Telebasel)

Heute, 17. Oktober 2017, am frühen Morgen reiste der FCB nach Moskau. Morgen Abend trifft man im Champions League-Hinspiel auf ZSKA Moskau.

Heute Morgen früh flog der FCB nach Moskau in die Kälte. Wie warm müssen sich die Basler gegen den russischen Meister anziehen und was liegt drin in der Champions League morgen? Genauere Analysen zum Spiel gibt es am Mittwoch, 18. Oktober 2017, auf telebasel.ch.

Im ersten Spiel der Champions League kassierte der FC Basel gegen Gruppenfavorit Manchester United eine 3:0-Niederlage. Trotz des deutlichen Resultates konnte man der Mannschaft um Trainer Raphael Wicky keinen Vorwurf machen. Will der FC Basel seine europäischen Ziele erreichen, muss er in den Duellen gegen Benfica Lissabon und ZSKA Moskau punkten. Gegen Benfica schaffte man dies bravourös mit einem 5:0-Sieg.

Das Spiel zwischen dem FC Basel und ZSKA Moskau startet am Mittwoch, 18. Oktober 2017, um 20:45 Uhr. Den Live-Ticker gibt es auf telebasel.ch