Basler Journalist nimmt Kurz-Wahl auf die Schippe

Das Video von Dominique Spirgi (Quelle: Facebook)

Eine Trouvaille der sozialen Medien beschert uns Dominique Spirgi. Der Autor der ‹TagesWoche› hatte einen Geistesblitz, als er die Wahl von Sebastian Kurz in Österreich mit einem Schnitzelbangg der Stachelbeeri auf die Schippe nimmt.

Der Rechtsruck in Österreich wirft weite Wellen. Nun hat er sogar die Basler Fasnacht erreicht. Ob der voraussichtlich neue Bundeskanzler Sebastian Kurz in der kommenden Fasnacht zum Sujet werden wird, steht noch in den Sternen. Unglaublich aber wahr: Ein Schnitzelbangg der Stachelbeeri aus dem Jahr 1971, passt 46 Jahre nach seiner Premiere perfekt zum aktuellen Geschehen:

«Im Grund gno ischs mir vellig schnurz,

Ob aine ,Lang’ haißt oder ,Kurz

Numme glaub i, iber kurz oder lang,

Daß i zimlig lang zum Kurz nimm gang!»

Den Geistesblitz oder besser ein phänomenales Langzeitgedächtnis, hatte in diesem Fall der Basler ‹TagesWoche›-Journalist Dominique Spirgi. Als junger Mann hörte Spirgi nach eigenen Aussagen Fasnachtsplatten von hinten nach vorne. Den Vers habe er immer im Hinterkopf gehabt. Die Eingebung im Bezug zu den Wahlen in Österreich hatte er aber eher durch Zufall.