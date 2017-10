(Symbolbild: KEYSTONE/Christian Beutler)

Basel Basel entrümpelt kantonales Übertretungsstrafgesetz

Das baselstädtische Übertretungsstrafgesetz von 1978 soll entrümpelt werden. Die Regierung hat am 17. Oktober 2017 einen Entwurf für eine Totalrevision in die Vernehmlassung gegeben. Überholtes will sie streichen, manches aktualisieren und einzelne Befugnisse erweitern.

Das kantonale Übertretungsstrafgesetz (ÜStG) erfasst jene Delikte, die der Kanton im Kernstrafrecht dem eidgenössischen Strafgesetzbuch nachgelagert für strafbar erklärt. Dazu kommen Widerhandlungen gegen das kantonale Verwaltungsrecht. Die Revision soll das in diversen Details modifizierte kantonale Strafrecht übersichtlicher machen. So enthält der ÜStG-Entwurf keine verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestände mehr; die entsprechenden rund 30 Paragrafen sollen in die jeweiligen Erlasse verschoben werden – darunter beispielsweise der zum Beschädigen von Grenzzeichen. Nach einem Grossratsbeschluss gestrichen wird die Bewilligungspflicht für Lautsprecher auf Allmend. Anregung zu Vermummungsdebatte Unverändert übernommen werden manche Tatbestände, die laut Mitteilung «periodisch debattiert» werden, unter anderem das – in der Polizeipraxis kaum durchgesetzte – Vermummungsverbot bei Demonstrationen. Der Ratschlag biete dem Parlament nun wieder «Gelegenheit, sich damit vertieft auseinanderzusetzen». Neu steht im ÜStG ein Verbot der Fütterung von Wildtauben. Und neu will die Regierung Behördenbefugnisse «in wenigen Bereichen erweitern»: So schlägt sie im Ordnungsbussenverfahren bei Übertretungsdelikten mit Motorfahrzeugen eine Haftung des Halters vor, nicht nur des Fahrers, sowie eine Pflicht für im Ausland Wohnhafte, den Bussenbetrag zu hinterlegen. Ebenfalls neu möchte die Regierung gerne auch der Polizei erlauben dürfen, in speziellen Ausnahmefällen neben uniformierten auch zivile Polizeiangehörige zum Erheben von Ordnungsbussen zu ermächtigen. Neu schaffen will sie ferner eine strafrechtliche Sanktionsmöglichkeit bei Widerhandlungen gegen Denkmalschutzbestimmungen. (sda)

