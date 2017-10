Die Anlaufstelle Radikalisierung wird vom bestehenden Präventionsteam gegen Gewalt der Kantonspolizei betrieben. (Symbolbild: Keystone)

Basel 19 radikale Fälle in Basel

Die baselstädtische Anlaufstelle Radikalisierung hat in ihren ersten gut zehn Monaten 19 Fälle dokumentiert, wie die Regierung am Dienstag, 27. Oktober mitteilte. Dies liege im Schnitt vergleichbarer Stellen in Zürich oder Bern. In einem der Fälle folgten polizeiliche Abklärungen.

Fünf der 19 Fälle hätten vertieft angeschaut werden müssen, hiess es weiter. Mit den betreffenden Personen habe man «Kontakt aufgenommen und die Situation soweit geklärt, dass von ihnen weder eine Gefährdung noch eine Bedrohung ausgeht». Die Anlaufstelle Radikalisierung wird vom bestehenden Präventionsteam gegen Gewalt der Kantonspolizei betrieben. Sie ist wochentags zu Bürozeiten erreichbar. Ihr Betrieb bewähre sich so, doch ihr Bekanntheitsgrad habe Verbesserungspotenzial. (sda)

