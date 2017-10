«Wir wollen ein spannendes Kulturangebot für Basel schaffen»

Das Atlantis in Basel hat längst den Kultstatus erworben (Bild: Google Street View)

Im Sommer dieses Jahres entschied man sich für eine Zusammenarbeit zwischen dem Atlantis Basel und der Konzertfabrik Z7 in Pratteln. Das Ziel dieser Kooperation ist, ein abwechslungsreiches Kultur-, Club- und Konzertangebot in Basel zu schaffen.

Das legendäre Kulturlokal Atlantis Basel und die Konzertfabrik Z7 in Pratteln spannen zusammen, das hiess es heute in einer Medienmitteilung. Das Ziel der Kooperation: «Wir wollen ein spannendes Kultur-, Club- und Konzertangebot für und in Basel schaffen».

Beide Institutionen haben eine sehr lange Konzertkultur mit internationalen und nationalen Acts. Nun möchten sie den Besuchern die einzigartige Atmosphäre eines Clubkonzertes mitten in Basel ermöglichen. Die Zusammenarbeit startet mit einem abwechslungsreichen Konzert-Mix wie Death by Chocolate, Aynsley Lister, Dada Ante Portas, Dr. Feelgood und Randy Hansen.

Atlantis und Z7 – Zwei Kulturinstitutionen

Das Atlantis hat in Basel längst Kultstatus erworben und blickt auf eine 70-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Der Szenentreff mit musikalisch internationaler Ausrichtung veranstaltet nach über zehn Jahren Konzertpause nun wieder vermehrt Live Konzerte.

Der Verein Konzertfabrik Z7 veranstaltet Konzerte auch ausserhalb von Pratteln; so zum Beispiel in Rheinfelden oder in Augusta Raurica. Nun legt das Z7 sein Augenmerk auf Basel und mit dem Metro Club By Grand Casino Basel, dem L’Unique und dem Musical Theater wurden bereits geeignete Locations gefunden.

Breites Musikangebot – Für jeden etwas dabei

Geplant sind hauptsächlich Konzerte der Musikrichtungen Pop, Rock, Blues und Soul. Damit soll ein abwechslungsreiches Musikangebot für jeden Musikfan geschaffen werden, welches hoffentlich auf grosses Besucherinteresse stossen wird, so das Z7.