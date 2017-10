Urteilsverkündung für Unfallfahrer von Diegten

Die Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. (Bild: Polizei BL)

Der Mann, der im Mai 2016 mit 2,2 Promille Alkohol im Blut in eine Mauer fuhr und dabei seine Freundin tötete, wurde heute zu 12 Monaten bedingt verurteilt. Die Trunkenfahrt, die der 34-Jährigen Beifahrerin das Leben kostete, ereignete sich am Abend des Pfingstmontags.

Am Pfingstmontag, 2016 endete der Abend einer Geburtstagsfeier mit einem schrecklichen Unfall. Der Unfallfahrer hatte, laut 20 Minuten, 15 Gläser Wein getrunken und während der Autofahrt 2,2 Promille im Blut.

Auf dem Heimweg von der Feier sass die 34-jährige Freundin des Angeklagten auf dem Beifahrersitz, nicht angeschnallt. Er hingegen sass hinter dem Steuer und dies trotz Führerschein-Entzug. Auf der Hauptstrasse in Diegten Richtung Eptingen verlor der Angeklagte die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte frontal in eine Gartenmauer, Telebasel berichtete.

Die Bilder des beschädigten Autos sind so schnell nicht zu vergessen. Bilder, die wahrscheinlich auch den Fahrer immer noch verfolgen. «Ich bin immer noch im Verarbeitungsprozess.», sagte der Angeklagte gemäss 20 Minuten. Der Mann leide seit der Nacht, in der seine Freundin auf dem Beifahrersitz starb, an Depressionen. Er gehe in eine ambulante psychiatrische Behandlung und sei arbeitsunfähig, schreibt 20 Minuten.

Der heute 40-jährige Mann wurde verurteilt wegen fahrlässiger Tötung, Fahren in fahrunfähigem Zustand sowie Führen eines Motorfahrzeugs trotz Entzug des Führerausweises. Die Freiheitsstrafe beläuft sich auf 12 Monate und wird bedingt vollzogen. Der Verurteilte muss die Verfahrenskosten in Höhe von 10’000 Franken übernehmen und eine Genugtuungssumme im selben Betrag an den Vater seiner verstorbenen Freundin bezahlen.