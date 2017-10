Untersuchung gegen Serge Gaillard bleibt eingestellt

Das Bundestrafgericht in Bellinzona. (Bild: keystone)

Die Strafuntersuchung gegen Serge Gaillard, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV), bleibt eingestellt. Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hat eine Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft abgewiesen.

Ein ehemaliger Angestellter der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV (ZAS) hatte Gaillard im August 2014 wegen falscher Anschuldigung, Verleumdung, Amtsmissbrauch und versuchter Nötigung angezeigt. Weil die Bundesanwaltschaft zum Schluss gelangte, dass die Vorwürfe unbegründet sind, stellte sie das Verfahren im Mai ein.

Gaillard hatte die Vorwürfe stets als haltlos zurückgewiesen, wie die EFV-Medienstelle in einer Stellungsnahme vom Montag festhält. Die Anschuldigungen seien ungerechtfertigt, sein Verhalten sei korrekt gewesen.

«Er ist froh, dass die Geschichte damit endlich abgeschlossen werden kann», heisst es in der Stellungnahme weiter. Die ‹Ostschweiz am Sonntag› und die ‹Zentralschweiz am Sonntag› hatten über die Einstellung der Untersuchung berichtet.

Unregelmässigkeiten aufgeklärt

Die Anzeige stand im Zusammenhang mit Unregelmässigkeiten bei der ZAS, die Anfang 2014 ans Licht gekommen waren. Eine Untersuchung zeigte, dass IT-Aufträge nicht gemäss den geltenden Beschaffungsregeln vergeben worden waren. Hinweise auf Korruption ergaben sich nicht.

Die EFV erstattete Strafanzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses, weil den Medien interne Dokumente in dieser Sache zugespielt worden waren.

Die Strafanzeige richtete sich gegen Unbekannt. Es wurden aber Verdachtsmomente genannt, die auf den ehemaligen Mitarbeitenden hindeuteten. Das eröffnete Strafverfahren gegen diesen wurde später eingestellt. Er reichte dann eine Strafanzeige gegen Gaillard ein.

