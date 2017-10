Sagt Rafael Nadal für die Swiss Indoors ab?

(Bild: keystone)

Kommende Woche duelliert sich die Tenniselite der Welt wieder im Rahmen der Swiss Indoors in Basel. Gemeldet für das Turnier sind auch die beiden Dominatoren der Saison: Roger Federer und Rafael Nadal. Ob der Spanier aber effektiv antreten wird, ist noch unklar.

Nach den Duellen der vier Topgesetzten am ATP-Masters in Schanghai, freut sich die ganze Schweiz auf die Swiss Indoors von nächster Woche. Stars wie Lokalmatador Roger Federer, Titelverteidiger Marin Cilic, Publikumsliebling Juan Martin del Potro oder die Nummer Eins der Weltrangliste Rafael Nadal treten in der St. Jakobshalle gegeneinander an – so hofft man zumindest. Vor allem hinter der Teilnahme von Nadal stehen grosse Fragezeichen.

Knieprobleme seit Peking

Denn inzwischen hört man aus dem Umfeld des Spaniers, dass die Überlegung im Raum steht, die Swiss Indoors womöglich sausen zu lassen, um in Paris und an den World Tour-Finals in London topfit antreten zu können. Laut Informationen von Telebasel schliesse man auch bei den Turnier-Verantwortlichen eine kurzfristige Absage nicht mehr aus. Der Grund: Der Spanier soll seit seinem Turniersieg in Peking wieder Probleme mit seinem Knie bekunden. Das würde womöglich erklären, ohne die Leistung Federers vom Sonntag zu schmälern, wieso der Schweizer den Spanier derart vom Platz fegen konnte.

Zudem sind an den nachfolgenden Turnieren weit mehr Weltranglistenpunkte zu erspielen als am Rheinknie. Gut möglich also, dass Nadal im entscheidenden Endspurt um die Weltranglistenkrone daher in Basel nichts riskieren möchte und Forfait geben wird. Bereits in der Vergangenheit rauchte es im Vorfeld der Teilnahme Nadals an den Swiss Indoors. In den meisten Fällen brannte es dann auch.

Mehr Absagen als Teilnahmen

Es wäre nicht das erste Mal, dass Nadal kurz vor den Swiss Indoors einen Rückzieher machen würde. Es wäre die inzwischen dritte Absage in fünf Jahren am Basler Hallenturnier. Und auch bei den bisherigen Auftritten des Spaniers in Basel, konnte er sein Leistungsmaximum niemals abrufen. Beim ersten Auftritt kam er aus einer langen Verletzung zurück und war noch nicht wieder auf Topniveau. Beim zweiten und letzten Auftritt spielte der Spanier mit einer Verletzung und liess sich im Anschluss an das Turnier operieren. Das Schweizer Tennispublikum hat also das Duell Federer und Nadal auf höchstem Niveau, wie dieses Jahr bereits zahlreich gezeigt, noch auf dem Wunschzettel.

Dazu kommt, dass die Swiss Indoors kalendarisch in der Tour ungünstig platziert sind. Viele Spieler beklagen sich seit Jahren über das heftige Programm der Tour und lassen demnach gegen Ende Saison Federn. Von den bestehenden Top-Ten ist mehr als die Hälfte zurzeit verletzt. Sei es Roger Federer, Rafael Nadal, Juan Martin del Potro oder Andy Murray. Sie alle mussten bereits an den Swiss Indoors mehr als nur einmal Forfait geben. Gut möglich, dass das Traumduell zwischen Federer und Nadal auch dieses Jahr in Basel ins Wasser fallen wird.