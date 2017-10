Nur einer von vier im Einsatz

Yann Sommer, der einzige ‹Bundesliga Basler›, der am Wochenende im Einsatz stand. (Bild: KEYSTONE/Peter Schneider)

Für die ‹Bundesliga Basler› war es ein Wochenende mit sehr wenig Einsatzzeit. Der Einzige, der zum Zug kam, war Yann Sommer. Für Valentin Stocker wird die Luft bei Hertha langsam dünn.

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Der einzige ‹Bundesliga Basler›, der am Wochenende zum Einsatz kam, war Yann Sommer. In Diensten von Borussia Mönchengladbach blieb er im Auswärtsspiel gegen Werder Bremen, im Gegensatz zu den letzten beiden Länderspielen, ohne Patzer und behielt so eine weisse Weste.

Allerdings war es nicht er, der mit vielen Schüssen geprüft wurde, sondern sein Gegenüber Jiri Pavlenka. Dieser musste sich, trotz tollen Paraden, dann doch zweimal geschlagen geben.

Zuerst hat ihm Lars Stindel nach einem Geniestreich den Ball in die Maschen geschlenzt, danach traf der ehemalige Bremer Jannik Vestergaard per Kopf zum verdienten 0:2 Sieg.

Fabian Frei (Mainz 05)

Nach der Nationalmannschaftspause, in der er für die Schweiz gegen Ungarn erfolgreich war, verbrachte Fabian Frei die ganze Partie seiner Mainzer gegen den Hamburger SV auf der Bank. Dies nach zuletzt sechs Startelfeinsätzen in den ersten sieben Bundesligaspielen. An seiner Stelle kam Jean-Philippe Gbamin neben Danny Latza im defensiven Mittelfeld zum Zug.

Das Spiel wurde von den beiden Mannschaften torreich gestaltet. Bereits in der zweiten Minute gingen die Mainzer durch Alexandru Maxim in Führung. Sieben Minuten später gelang Walace quasi postwendend der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zogen die Mainzer dann durch einen Doppelschlag von Stefan Bell und Danny Latza davon. Dem ehemaligen St. Galler Sejad Salihovic gelang lediglich noch der Anschlusstreffer per Penalty. Schlussendlich gewannen die Mainzer mit 3:2 gegen die Hamburger.

Valentin Stocker – Breel Embolo (Herta BSC Berlin – Schalke 04)

Für Valentin Stocker werden die Einsatzzeiten von jetzt an wohl noch weniger, und dass, obwohl er es bisher sowieso nur zu 49 Einsatzminuten in der Bundesliga brachte.

Nun sind auch noch die beiden bisher verletzten Offensiv-Spieler Valentino Lazaro und Davie Selke zurück, die beide eingewechselt wurden. Valentin Stocker schaffte es trotz Rot-Sperre von Vedad Ibisevic nicht einmal ins Kader und verfolgte den Match von der Tribüne aus.

Näher am Geschehen dran war Breel Embolo, der das Spiel zumindest von der Bank aus verfolgen konnte. Auch er bekam zusätzlich Konkurrenz aus dem Lazarett. Der österreichische Rechtsaussen Alessandro Schöpf ist zurück und wurde prompt eingewechselt. Die weiteren aufgestellten Offensiven bei Schalke waren mit Guido Burgstaller, Amine Harit, Franco Di Santo und den ebenfalls eingewechselten Fabian Reese und Yevhen Konoplyanka zahlreich.

Die Tore zum 0:2 Sieg der Schalker schossen Leon Goretzka per Elfmeter, den einmal mehr Amine Harit herausgeholt hat und Guido Burgstaller.