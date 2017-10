(Bild: zVg)

Schweiz ‹Mission für Pyeongchang 2018›

An einer Pressekonferenz auf dem Piz Gloria wurde die Mission für die Olympischen Spiele 2018 übergeben. Der Auftrag an die Curling-Teams lautet: «Kommt mit 2 Medaillen zurück aus Südkorea», dies schreibt Swisscurling in einer Medienmitteilung.

Die ‹Mission für Pyeongchang 2018› wurde von Swisscurling auf dem Schilthorn übergeben. Dort wurde 1968 der Bond-Film ‹Im Geheimdienst Ihrer Majestät› gedreht und darin wurde Curling gespielt. Nachdem das Männerteam und das Mixed Double bereits bekannt war, wurde am Freitag noch das Team der Frauen entschieden. Silvia Tirinzoni und ihr Team aus Aarau sicherten sich den dritten Startplatz. «Auf zu neuen Höhenflügen» Die Übergabe der Mission soll die Teams auf den Olympischen Winter einstimmen, schreibt Swisscurling in einer Medienmitteilung. Die drei vorselektionierten Teams entstiegen, ganz wie James Bond, aus einem Helikopter und präsentierten sich auf dem Piz Gloria den Medien an der Pressekonferenz. Mit einem Show-Duell wurde durch Tirinzoni, De Cruz und Perret/Rios der Countdown für die olympischen Spiele gestartet. Das Motto lautete, gemäss Medienmitteilung, «auf zu neuen Höhenflügen». Laut der Medienmitteilung erklärte Andreas Schwaller, Leistungssportchef, das klare Ziel: «Wir wollen für die Schweiz zwei von drei Medaillen holen.» Im November findet die Europameisterschaft in St. Gallen statt. Diese wird für die Athleten der Olympischen Spiele eine «Hauptprobe» sein. Swisscurling wünscht den Beteiligten in ihrer Medienmitteilung viel Erfolg und «guet Stei» für diese wichtige Olympia-Saison.

