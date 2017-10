Mann (21) an der Ochsengasse ausgeraubt

(Google Maps)

Das 21-jährige Opfer wurde Sonntagmorgen bei der Kreuzung Ochsengasse und Webergasse ausgeraubt. Der Mann wurde auf offener Strasse mit einer Stichwaffe bedroht und musste sein Smartphone samt Geld rausrücken. Eine Täterin konnte kurze Zeit später festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr. Der 21-Jährige soll laut Informationen der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt auf dem Claraplatz von einer Unbekannten angesprochen worden sein. Die beiden verschwanden anschliessend in ein Etablissement in der Webergasse. Aus noch unbekannten Gründen, verliessen die beiden zusammen wieder das Zimmer und liefen zur Kreuzung Ochsengasse und Webergasse.

Mit Stichwaffe bedroht

Die Frau unterhielt sich dort mit zwei Männern, welche darauf auf den 21-Jährigen zugingen und diesen mit einer Stichwaffe bedrohten. Er händigte den Räubern sein Smartphone und sein Geld aus. Das Opfer wurde nicht verletzt.

Der 21-Jährige lief darauhin zur nächsten Polizeiwache und erstattete Anzeige. Eine Polizeipatrouille gelang es kurze Zeit später die Frau, eine 41-jährige Kamerunerin, festzunehmen. Die beiden Männer, die die Frau offensichtlich gekannt haben, konnten noch nicht identifiziert werden. Die beiden Unbekannten sprachen Englisch und sind von dunkler Hautfarbe.