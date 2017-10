Katalonien: «Ich schäme mich»

Der Basler Anwalt Daniel Ordas: «Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals solche Bilder in Europa, in Spanien sehen würde.» (Bild: zVg)

Die spanische Zentralregierung hat Kataloniens Regionalregierung aufgefordert, bis Donnerstag, 19. Oktober 2017, zu erklären, dass diese die Unabhängigkeit nicht ausgerufen hat. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont fordert einen zweimonatigen Aufschub - und bittet um die Vermittlung der Schweiz. Nun droht die Eskalation. Der Basler Anwalt Daniel Ordas ist Experte in spanischer Politik und verfolgt die Situation seit vielen Jahren. Im Talk, am 16. Oktober 2017 ab 18:40 Uhr.

In einem von katalanischen Medien veröffentlichten Brief an Ministerpräsident Mariano Rajoy fordert Puigdemont ein schnellstmögliches Treffen der beiden Regierungschefs, um in den nächsten zwei Monaten einen Dialog zu beginnen. «Unser Angebot zum Dialog ist ernsthaft – trotz allem, was passiert ist», schreibt Puigdemont. Mit dieser Reaktion auf das Ultimatum Rajoys stehen laut übereinstimmenden Medienberichten die Zeichen auf Eskalation.

Wird Spanien Katalonien «besetzen»

Denn Rajoy hatte ihm ein Ultimatum bis Montag gestellt um klarzustellen, ob er am vergangenen Dienstag die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region aufgerufen hat oder nicht. Am Samstag hatte die Zentralregierung noch gewarnt, sollte die Antwort unklar ausfallen, dann werde dies als Proklamation der Unabhängigkeit aufgefasst.

Falls die Regionalregierung auf die Unabhängigkeit besteht, will Rajoy Puigdemont und sein Kabinett entmachten. Und Katalonien unter Zentralverwaltung stellen.

Referendum niedergeknüppelt

Barcelona hatte am 1. Oktober gegen den Willen Madrids und trotz eines Verbots durch das Verfassungsgericht ein «verbindliches Referendum» über die Unabhängigkeit abgehalten. Rund 90 Prozent stimmten für eine Abspaltung von Spanien. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei etwas mehr als 40 Prozent.

Mit einem massiven Polizeiaufgebot wurden die abstimmungswilligen Frauen und Männer angegriffen und niedergeknüppelt. Die Polizisten verwüsteten Abstimmungslokale. Die Bilder gingen um die ganze Welt (siehe unten).

Daniel Ordas: «Gewaltorgie»

In einem Facebook-Posting kritisierte Ordas den Polizeieinsatz als «Gewaltorgie». Die Abspaltung Kataloniens hält er für einen «Fehler».

«Die Gewaltorgie der spanischen Polizei hat gestern die Debatte über Geschichte, Wirtschaft, mögliche Reformen und eine neue Form des Zusammenlebens in den Hintergrund oder an vielmehr an den Abgrund gedrängt. Die Sturheit der katalanischen Regierung, die Arroganz der spanischen Regierung und die Unfähigkeit der gesamten Opposition haben dazu geführt, dass ein Dialog in weite Ferne rückt, heute herrscht nur Hass und hilfloses Entsetzen.» Er habe keine Wähler verprügelt, dennoch schäme er sich.

Der 42-jährige schweizerisch-spanische Doppelbürger aus Basel ist Anwalt, Autor und SP-Politiker. Seine Eltern wanderten in den 1960er-Jahren aus Asturien in die Schweiz aus. Ordas ist Kolumnist für verschiedene spanische und Schweizer Zeitungen. Er ist Verfasser zweier Bücher zum Thema Revision der spanischen Verfassung und Vorschläge zur Modernisierung des politischen Systems in Spanien.

Im Talk erklärt Ordas Hintergründe zur Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens und die Politik Spaniens. Zudem berichtet er topaktuell von der Stimmung im Lande: Er hat sich vergangene Woche in Spanien aufgehalten. Am 16. Oktober 2017, um 18:40 Uhr und ab 19:10 Uhr stündlich.