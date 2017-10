Ein Iranier liest die Äusserungen von US-Präsident Donald Trump in der Zeitung in Teheran. (Keystone)

Die EU hat sich demonstrativ hinter das von US-Präsident Donald Trump infrage gestellte Atomabkommen mit dem Iran gestellt.

In einer am Montag, 16. Oktober von den Aussenministern verabschiedeten Erklärung in Luxemburg betonten die 28 EU-Staaten, an dem Abkommen festhalten zu wollen.

Nach Prüfung der Internationalen Atomenergiebehörde erfülle der Iran alle seine Verpflichtungen, heisst es dazu. Von den im Gegenzug aufgehobenen Sanktionen profitierten die Wirtschaft und der Handel in der EU und auch die Menschen im Iran.

USA aufgefordert Folgen zu bedenken

Die USA werden in der Erklärung dazu aufgerufen, die möglichen sicherheitspolitischen Konsequenzen einer einseitigen Aufkündigung des Abkommens zu bedenken. «Die EU ermutigt die USA, sich an ihre Verpflichtung zu halten», heisst es in dem Text.

Die EU-Aussenminister verwiesen zudem darauf, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bereits acht Mal bestätigt habe, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen einhalte. Es stärke die Zusammenarbeit mit Teheran und erlaube «einen fortlaufenden Dialog mit dem Iran».

Reaktion auf Trumps jüngste Äusserungen

Mit ihrer Erklärung reagierte die EU auf die jüngsten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte es am Freitag abgelehnt, Teheran zu bescheinigen, dass sich der Iran an die Atomvereinbarung halte.

Der Republikaner begründete dies nicht mit Verstössen gegen den Vertrag selbst, sondern damit, dass der Iran nicht «Frieden und Stabilität in die Region» bringe, was mit dem Abkommen beabsichtigt worden sei. Nun muss der US-Kongress innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob die ausgesetzten Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt werden sollen.

Deshalb will die EU nun im US-Kongress weiter für ein Festhalten an dem Abkommen werben. EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini kündigte an, sie werde dazu Anfang November nach Washington reisen.

Die Minister forderten Washington auf, vor weiteren Schritten «die Folgen für die Sicherheit der USA, ihrer Partner und die Region in Betracht zu ziehen».

Scheitern des Iran-Deals könnte andere Krisen erschweren

Diplomaten in den EU-Hauptstädten fürchten zudem, dass ein Scheitern des Iran-Deals die Lösung anderer Krisen erschwert. In Nordkorea dürfte man sehr genau beobachten, ob der Westen das einzigartige Abkommen später wieder kassiere, sagte der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel nach dem Ministertreffen. «Das wird dafür sorgen, dass niemand mehr Vertrauen in solche Verträge hat.»

(sda afp dpa)