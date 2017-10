1/8 «Federer lässt Nadal keine Chance», das titelt die ‹NZZ›. (Screenshot: nzz.ch)

2/8 «Einseitig auf die ungekannte Art», heisste es beim Kommentar der ‹NZZ› zum Schanghai-Finalspiel: Wo früher die Duelle oft zugunsten Nadals endeten, ist es der Maestro, der die letzten fünf Begegnungen gewann. (Screenshot: nzz.ch)

3/8 «Dank Lieblingsschlag» gewann King Roger gegen Nadal, schreibt ‹20 Minuten›. (Screenshot: 20min.ch)

4/8 «Federer deklassiert Nadal im Traumfinal» steht bei der ‹Basler Zeitung› geschrieben. (Screenshot: bazonline.ch)

5/8 Die ‹bz Basel› titelt: «Verkehrte Welt - Roger Federer besiegt Nadal zum fünften Mal in Folge». (Screenshot: bzbasel.ch)

6/8 «Fantastischer Federer» heisst es bei der ‹Aargauer Zeitung›. (Screenshot: aargauerzeitung.ch)

7/8 Der ‹Tagesanzeiger› spricht von einer «Machtdemonstration» von King Roger. (Screenshot: tagesanzeiger.ch)

8/8 Mit dem 94. Turniersieg zieht der Baselbieter mit Ivan Lendl gleich. Einzig Jimmy Connors verbuchte mehr Siege auf der ATP-Tour. (Screenshot: focus.de)















Roger Federer schlägt Rafael Nadal im Finale von Schanghai. Das sind die Reaktionen der Presse.

Schweiz «Fantastischer Federer» und «verkehrte Welt»

Im Traumfinale von Schanghai besiegte Roger Federer am Sonntag, 15. Oktober 2017, seinen Rivalen und Freund, Rafael Nadal, in 72 Minuten mit 6:4 6:3. Wie die Presse auf den 94. Turniersieg des Maestros reagiert, sehen Sie oben in der Bildstrecke.

Hier sehen Sie alle 94 Turniersiege von Roger Federer in der Bildstrecke: 1/94 1. Turniersieg: Mailand, Februar 2001. Roger Federer gewinnt mit 6:4, 6:7, 6:4 gegen Julien Boutter. (Bild: keystone)

2/94 2. Turniersieg: Sydney, Januar 2002. Finalgegner war Juan Ignacio Chela (6:3, 6:3). (Bild: keystone)

3/94 3. Turniersieg: Hamburg Masters, Mai 2002. Im Final gewann Federer mit 6:1, 6:3, 6:4 gegen Marat Safin. (Bild: keystone)

4/94 4. Turniersieg: Wien, Oktober 2002. Jiří Novák unterliegt dem Baselbieter mit 6:4, 6:1, 3:6, 6:4. (Bild: keystone)

5/94 5. Turniersieg: Marseille, Februar 2003. Im Final besiegt Federer Jonas Björkman (6:2, 7:6). (Bild: keystone)

6/94 6. Turniersieg: Dubai, Februar 2003. Einen speziellen Pokal erhält der Maestro in Dubai. Dort siegt er gegen Jiří Novák mit 6:1, 7:6. (Bild: keystone)

7/94 7. Turniersieg: München, Mai 2003. Federers Gegner im Final heisst Jarkko Nieminen (6:1, 6:4). (Bild: keystone)

8/94 8. Turniersieg: Halle, Juni 2003. Nicolas Kiefer unterliegt mit 6:1, 6:3 der Tennislegende. (Bild: keystone)

9/94 9. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2003. Erstmals darf Roger eine Grand-Slam-Trophäe küssen. Den Final gewinnt er gegen Mark Philippoussis (7:6, 6:2, 7:6). (Bild: keystone)

10/94 10. Turniersieg: Wien, Oktober 2003. Carlos Moyá heisst der Kontrahent im Final, Federer gewinnt mit 6:3, 6:3, 6:3 gegen den Spanier. (Bild: keystone)

11/94 11. Turniersieg: Tennis Masters Cup, November 2003. King Roger besiegt im Final Andre Agassi (6:3, 6:0, 6:4). (Bild: keystone)

12/94 12. Turniersieg: Australian Open, Februar 2004. Der zweite Grand-Slam-Titel holt Federer mit 7:6, 6:4, 6:2 gegen Marat Safin. (Bild: keystone)

13/94 13. Turniersieg: Dubai, März 2004. Feliciano López unterliegt im Final dem Schweizer (4:6, 6:1, 6:2). (Bild: keystone)

14/94 14. Turniersieg: Indian Wells, März 2004. Federer besiegt mit 6:3, 6:3 Tim Henman. (Bild: keystone)

15/94 15. Turniersieg: Hamburg Masters, Mai 2004. Guillermo Coria unterliegt dem Tennis-Ass (4:6, 6:4, 6:2, 6:3). (Bild: keystone)

16/94 16. Turniersieg: Halle, Juni 2004. Federer gewinnt gegen Mardy Fish (6:0, 6:3). (Bild: keystone)

17/94 17. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2004. Ein strahlender Roger Federer holt seinen dritten Grand-Slam-Titel. Finalgegner war Andy Roddick (4:6, 7:5, 7:6, 6:4). (Bild: keystone)

18/94 18. Turniersieg: Gstaad, Juli 2004. Eine schwere Trophäe holt sich der Baselbieter in Gstaad - gegen Igor Andrejew (6:2, 6:3, 5:7, 6:3). (Bild: keystone)

19/94 19. Turniersieg: Kanada Masters, August 2004. Andy Roddick hat das Nachsehen (7:5, 6:3). (Bild: keystone)

20/94 20. Turniersieg: US Open, September 2004. Den vierten Grand-Slam-Titel holt sich Roger Federer gegen Lleyton Hewitt (6:0, 7:6, 6:0). (Bild: keystone)

21/94 21. Turniersieg: Bangkok, Oktober 2004. Der Maestro besiegt mit 6:4, 6:0 Andy Roddick. (Bild: keystone)

22/94 22. Turniersieg: Tennis Masters Cup, November 2004. Lleyton Hewitt (im Hintergrund) unterliegt Federer (6:3, 6:2). (Bild: keystone)

23/94 23. Turniersieg: Doha, Januar 2005. King Roger besiegt Ivan Ljubičić mit 6:3, 6:1. (Bild: keystone)

24/94 24. Turniersieg: Rotterdam, Februar 2005. Wieder heisst der Gegner im Finale Ivan Ljubičić, dieses Mal siegt Federer mit 5:7, 7:5, 7:6. (Bild: keystone)

25/94 25. Turniersieg: Dubai, Februar 2005. Zum dritten Mal nacheinander gewinnt der Baselbieter in einem Final gegen Ivan Ljubičić (6:1, 6:7, 6:3). (Bild: keystone)

26/94 26. Turniersieg: Indian Wells Masters, März 2005. Lleyton Hewitt unterliegt Federer (6:2, 6:4, 6:4). (Bild: keystone)

27/94 27. Turniersieg: Key Biscayne, April 2005. Federer siegt mit 2:6, 6:7, 7:6, 6:3, 6:1 gegen Rafael Nadal. (Bild: keystone)

28/94 28. Turniersieg: Hamburg Masters, Mai 2005. Richard Gasquet verliert das Finalspiel (6:3, 7:5, 7:6). (Bild: keystone)

29/94 29. Turniersieg: Halle, Juni 2005. Der Finalgegner heisst Marat Safin, Federer gewinnt mit 6:4, 6:7, 6:4. (Bild: keystone)

30/94 30. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2005. Der dritte Wimbledon-Sieg in Folge. Andy Roddick hat das Nachsehen (6:2, 7:6, 6:4). (Bild: keystone)

31/94 31. Turniersieg: Cincinnati Masters, August 2005. Und wieder unterliegt Andy Roddick dem Baselbieter (6:3, 7:5). (Bild: keystone)

32/94 32. Turniersieg: US Open, September 2005. Der sechste Grand-Slam-Titel holt sich Federer mit 6:3, 2:6, 7:6, 6:1 gegen Altstar Andre Agassi. (Bild: keystone)

33/94 33. Turniersieg: Bangkok, Oktober 2005. Der erste Finalsieg gegen Andy Murray (6:3, 7:5). (Bild: keystone)

34/94 34. Turniersieg: Doha, Januar 2006. Gaël Monfils geht als Verlierer vom Platz (6:3, 7:6). (Bild: keystone)

35/94 35. Turniersieg: Australian Open, Januar 2006. So schön freut sich Federer über seinen siebten Grand-Slam-Titel. Er bezwingt Marcos Baghdatis mit 5:7, 7:5, 6:0, 6:2. (Bild: keystone)

36/94 36. Turniersieg: Indian Wells, März 2006. Gegen James Blake geht Federer als Sieger hervor (7:5, 6:3, 6:0). (Bild: keystone)

37/94 37. Turniersieg: Key Biscayne, April 2006. Der Maestro besiegt Ivan Ljubičić mit 7:6, 7:6, 7:6. (Bild: keystone)

38/94 38. Turniersieg: Halle, Juni 2006: Aus dem Duell mit Tomáš Berdych geht Federer als Sieger hervor (6:0, 6:7, 6:2). (Bild: keystone)

39/94 39. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2006. Zum vierten Mal in Folge darf King Roger die Wimbledon-Trophäe küssen. Den Final entscheidet er gegen Rafael Nadal für sich (6:0, 7:6, 6:7, 6:3). (Bild: keystone)

40/94 40. Turniersieg: Kanada Masters, August 2006. Richard Gasquet unterliegt dem Tennisstar mit 2:6, 6:3, 6:2. (Bild: keystone)

41/94 41. Turniersieg: US Open, September 2006. Fest umarmt Federer die Grand-Slam-Trophäe. Im Final muss sich Andy Roddick dem Maestro geschlagen geben (6:2, 4:6, 7:5, 6:1). (Bild: keystone)

42/94 42. Turniersieg: Tokyo, Oktober 2006. Finalgegner war Tim Henman (6:3, 6:3). (Bild: keystone)

43/94 43. Turniersieg: Madrid Masters, Oktober 2006. Federer siegt mit 7:5, 6:1, 6:0 gegen Fernando González. (Bild: keystone)

44/94 44. Turniersieg: Basel, Oktober 2006. Der erste Turniersieg in Basel! Gleich nochmals gewinnt der Maestro das Finalspiel gegen González (6:3, 6:2, 7:6). (Bild: keystone)

45/94 45. Turniersieg: Tennis Masters Cup, November 2006. Federer lässt dem Amerikaner James Blake keine Chance (6:0, 6:3, 6:4). (Bild: keystone)

46/94 46. Turniersieg: Australian Open, Januar 2007. Der zehnte Grand-Slam-Titel holt Federer sich gegen Fernando González (7:6, 6:4, 6:4). (Bild: keystone)

47/94 47. Turniersieg: Dubai, März 2007. Gegen Michail Juschny geht Federer mit 6:4, 6:3 als Sieger hervor. (Bild: keystone)

48/94 48. Turniersieg: Hamburg Masters, Mai 2007. Federer gewinnt gegen Rafael Nadal (2:6, 6:2, 6:0). (Bild: keystone)

49/94 49. Turniersieg: Wimbledon, Mai 2007. Der fünfte Wimbledon-Sieg in Folge holt er sich gegen Rafael Nadal (7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2). (Bild: keystone)

50/94 50. Turniersieg: Cincinnati Masters, August 2007. James Blake unterliegt dem Tennis-Star (6:1, 6:4). (Bild: keystone)

51/94 51. Turniersieg: US Open, September 2007. Der zwölfte Grand-Slam-Titel ist Tatsache. Federer gewinnt das Final-Spiel gegen Novak Đoković mit 7:6, 7:6, 6:4. (Bild: keystone)

52/94 52. Turniersieg: Basel, Oktober 2007. Federer triumphiert bei seinem Heimturnier zum zweiten Mal. Jarkko Nieminen unterliegt ihm (6:3, 6:4). (Bild: keystone)

53/94 53. Turniersieg: Tennis Masters Cup, November 2007. Im Final gewinnt Federer mit 6:2, 6:3, 6:2 gegen David Ferrer. (Bild: keystone)

54/94 54. Turniersieg: Estoril, April 2008. Daumen hoch! Nikolai Dawydenko gibt im zweiten Satz auf (7:6, 1:2, aufg.). (Bild: keystone)

55/94 55. Turniersieg: Halle, Juni 2008. Ein Sieg in zwei Sätzen gegen den deutschen Philipp Kohlschreiber (6:3, 6:4). (Bild: keystone)

56/94 56. Turniersieg: US Open, September 2008. Ein weiterer Grand-Slam-Titel holt Federer in New York gegen Andy Murray (6:2, 7:5, 6:2). (Bild: keystone)

57/94 57. Turniersieg: Basel, Oktober 2008. Aller guten Dinge sind drei. In Basel triumphiert King Roger zum dritten Mal (6:3, 6:4 gegen David Nalbandian). (Bild: keystone)

58/94 58. Turniersieg: Madrid Masters, Mai 2009. Auf Sand bezwingt der Baselbieter Rafael Nadal (6:4, 6:4). (Bild: keystone)

59/94 59. Turniersieg: French Open, Juni 2009. Auf diese Trophäe musste er lange warten. Der 14. Grand-Slam-Titel holt er sich mit 6:1, 7:6, 6:4 gegen Robin Söderling. (Bild: keystone)

60/94 60. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2009. Überglücklich hält er die Grand-Slam-Trophäe im Arm. Im Wahnsinns-Finale gewinnt er mit 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14 gegen Andy Roddick. (Bild: keystone)

61/94 61. Turniersieg: Cincinnati, August 2009. Den Pokal holt er sich gegen Novak Đoković (6:1, 7:5). (Bild: keystone)

62/94 62. Turniersieg: Australian Open, Januar 2010. Seinen 16. Grand-Slam-Titel holt er sich gegen Andy Murray (6:3, 6:4, 7:6). (Bild: keystone)

63/94 63. Turniersieg: Cincinnati Masters, August 2010. Mardy Fish verliert das Finalspiel gegen Federer mit 6:7, 7:6, 6:4. (Bild: keystone)

64/94 64. Turniersieg: Stockholm, Oktober 2010. Der Maestro bezwingt Florian Mayer (6:4, 6:3). (Bild: keystone)

65/94 65. Turniersieg: Basel, November 2010. Novak Đoković unterliegt im Basler Finale (6:4, 3:6, 6:1). (Bild: keystone)

66/94 66. Turniersieg: ATP World Tour Finals, November 2010. Federer siegt mit 6:3, 3:6, 6:1 gegen Rafael Nadel. (Bild: keystone)

67/94 67. Turniersieg: Doha, Januar 2011. Nikolai Dawydenko verliert gegen den Schweizer (6:3, 6:4). (Bild: keystone)

68/94 68. Turniersieg: Basel, November 2011. Fünfter Sieg in Basel: Ein emotionaler Roger Federer siegt gegen Kei Nishikori mit 6:1, 6:3. (Bild: keystone)

69/94 69. Turniersieg: Paris Masters, November 2011. Jo-Wilfried Tsonga zieht gegen Federer den Kürzeren (6:1, 7:6). (Bild: keystone)

70/94 70. Turniersieg: ATP World Tour Finals, November 2011. Federer siegt gegen Jo-Wilfried Tsonga mit 6:3, 6:76, 6:3. (Bild: keystone)

71/94 71. Turniersieg: Rotterdam, Februar 2012. Juan Martín del Potro unterliegt dem Schweizer (6:1, 6:4). (Bild: keystone)

72/94 72. Turniersieg: Dubai, März 2012. Federer holt einen 7:5, 6:4-Sieg gegen Andy Murray. (Bild: keystone)

73/94 73. Turniersieg: Indian Wells Masters, März 2012. John Isner geht als Verlierer vom Platz (7:6, 6:3). (Bild: keystone)

74/94 74. Turniersieg: Madrid Masters, Mai 2012. Tomáš Berdych unterliegt Federer (3:6, 7:5, 7:5). (Bild: keystone)

75/94 75. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2012. Zum siebten Mal stemmt er die Wimbledon-Trophäe in die Höhe. Den Final gewinnt Federer gegen Andy Murray mit 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. (Bild: keystone)

76/94 76. Turniersieg: Cincinnati Masters, August 2012. Novak Đoković unterliegt dem Tennis-Ass (6:0, 7:6). (Bild: keystone)

77/94 77. Turniersieg: Halle, Juni 2013. Mit einem 6:7, 6:3, 6:4 gegen Michail Juschny holt sich Federer den Turniersieg. (Bild: keystone)

78/94 78. Turniersieg: Dubai, März 2014. Federer gewinnt mit 3:6, 6:4, 6:3 gegen Tomáš Berdych. (Bild: keystone)

79/94 79. Turniersieg: Halle, Juni 2014. Alejandro Falla hat das Nachsehen (7:6, 7:6). (Bild: keystone)

80/94 80. Turniersieg: Cincinnati Masters, August 2014. Federer bezwingt David Ferrer mit 6:3, 1:6, 6:2. (Bild: keystone)

81/94 81. Turniersieg: Shanghai Masters, Oktober 2014. Gilles Simon unterliegt dem Schweizer Tennis-Star (7:6, 7:6). (Bild: keystone)

82/94 82. Turniersieg: Basel, Oktober 2014. Wieder hält Federer die Trophäe seines Heimturniers in den Händen. Er besiegt David Goffin mit 6:2, 6:2. (Bild: keystone)

83/94 83. Turniersieg: Brisbane, Januar 2015. Milos Raonic zieht gegen den Maestro den Kürzeren (6:4, 6:7, 6:4). (Bild: keystone)

84/94 84. Turniersieg: Dubai, Februar 2015. Federer besiegt mit 6:3, 7:5 Novak Đoković. (Bild: keystone)

85/94 85. Turniersieg: Istanbul, Mai 2015. Ein Sieg in zwei Sätzen gegen Pablo Cuevas (6:3, 7:6). (Bild: keystone)

86/94 86. Turniersieg: Halle, Juni 2015. Daumen hoch! Andreas Seppi unterliegt im Finalspiel Federer (7:6, 6:4). (Bild: keystone)

87/94 87. Turniersieg: Cincinnati Masters, August 2015. Federer siegt mit 7:6, 6:3 Novak Đoković. (Bild: keystone)

88/94 88. Turniersieg: Basel, November 2015. Überglücklich kann er die Trophäe in Basel nach einem Sieg gegen Rafael Nadal wieder in die Höhe stemmen (6:3, 5:7, 6:3). (Bild: keystone)

89/94 89. Turniersieg: Australian Open, Januar 2017. Beinahe fünf Jahre nach seinem letzten Grand-Slam-Titel gewinnt King Roger gegen Rafael Nadal die Australian Open (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3). (Bild: keystone)

90/94 90. Turniersieg: Indian Wells Masters, März 2017. Schweizer Duell: Roger Federer besiegt seinen Freund Stan Wawrinka mit 6:4, 7:5. (Bild: keystone)

91/94 91. Turniersieg, ATP 1000 Miami, März/April 2017, Roger Federer besiegt Rafael Nadal in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. (Bild: keystone)

92/94 92. Turniersieg, ATP 500 Halle, Juni 2017, der Maestro besiegt Alexander Zverev im Eiltempo mit 6:1 und 6:3. (Bild: keystone)

93/94 93. Turniersieg, Wimbledon, Juli 2017, King Roger holt sich gegen Marin Čilić seinen achten Wimbeldon-Titel und macht sich damit unsterblich. (Bild: keystone)

94/94 93. Turniersieg, Schanghai, 15. Oktober 2017, Roger Federer gewinnt die 38. Begegnung mit Rafael Nadal mit 6:4, 6:3. (Keystone/AP Photo/Andy Wong)



























































































































































































