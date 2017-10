Alles geht nach Deutschland

Der Telebasel News Beitrag vom 16. Oktober 2017.

An Samstagen gibt es an der Grenze kein Durchkommen. Von überall in der Schweiz reisen Kunden an, um billig einzukaufen. Doch was sind die Gründe für das Wegbleiben der Kundschaft in der Schweiz?

Am Wochenende strömen die Menschen nach Deutschland in die Einkaufsläden, in der Schweiz geht es unterdessen ruhig zu und her. Diese fehlende Einkaufskraft führte dazu, dass bereits über zweitausend Jobs in der Region Basel im Detailhandel in den letzten zehn Jahren verloren gegangen sind.

Wahrgenommen werde dieser Rückgang besonders dann, wenn Massenentlassungen angekündigt werden; So zum Beispiel bei der Manor, welche 200 Stellen abbauen will.

«Die Zahlen zeigen, dass Basel sehr stark betroffen ist, zumindest was die Veränderung der Beschäftigten oder der Wertschöpfung anbelangt», so Samuel Hess vom Amt für Wirtschaft in Basel.

Wie sieht die Gesamtsituation aus, was sind die Folgen für Basel und die Region und wo liegen die Ursachen für das Wegbleiben der Kundschaft? Die Preise, der Starker Franken, aber auch Freundlichkeit und Onlinehandel spielen eine grosse Rolle.