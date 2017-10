38 junge Schweizer messen sich in Abu Dhabi

38 junge Schweizer Fachleute an den Berufsweltmeisterschaften (Bild: sda)

Für 38 junge Schweizerinnen und Schweizer haben am Sonntagmorgen, 15. Oktober die Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi begonnen. Insgesamt messen sich rund 1'300 Teilnehmer aus 58 Ländern. Zu Beginn des Wettkampfs besuchte Nationalratspräsident Jürg Stahl die Delegation.

Die Schweizer Berufsbildung sei eine Erfolgsgeschichte, die weitergeschrieben werden müsse – nicht nur im eigenen Land, sondern auch international, sagte SVP-Nationalrat Stahl in einem sda-Video. Als er vor 23 Jahren seine Berufslehre als Drogist angefangen habe, habe er sich nicht träumen lassen, dass er dereinst als Gast an den ‹World Skills› dabei sein werde.

Der Wettbewerb dauert noch bis am Mittwoch. Am Donnerstag erfahren die Berufsleute bei der Schlussfeier, wer gewonnen hat. Erwartet werden an den Berufsweltmeisterschaften rund 100’000 Besucherinnen und Besucher.

