Schweizer Team gewinnt US-Preis

Das Solarhaus ‹NeighborHub›. (Bild: KEYSTONE/Thomas Delley).

Die Schweizer Equippe hat am Freitag in Denver (USA) den Wettbewerb ‹Solar Decathlon 2017› gewonnen. Das Team stellte ‹NeighborHub› vor, ein Solarhaus, welches dem umliegenden Quartier als Zentrum dient.

Im Ganzen kamen die Schweizer acht Mal aufs Podium. Mediensprecherin Alexandra Walther sagte am Samstagabend, das Haus stelle ein unterschiedliches Konzept dar. Statt eines Familienhauses sei es ein Haus im Dienst des Quartiers. Der erste Preis ist mit 300’000 Dollar (292’000 Franken) dotiert.

Das Haus wurde von Studierenden der ETH Lausanne, der Hochschule für Ingenieurwissenschaften und Architektur in Freiburg und den Hochschulen für Kunst und Design in Genf und Freiburg konzipiert. Das Schweizer Team wurde erstes in den Kategorien Architektur, Ingenieurwesen, Energie, Wasser, Gesundheit und Komfort sowie Haushaltsleben.

Der Wettbewerb ‹Solar Decathlon› wird alle zwei Jahre vom US-Energieministerium organisiert.

(sda)