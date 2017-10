Scharapowa zurück unter den Turniersiegerinnen

(Archivbild: KEYSTONE)

Maria Scharapowa feierte den ersten Turniersieg nach ihrer Dopingsperre. Die ehemalige Weltranglisten-Erste rang im Final von Tianjin die Weissrussin Arina Sabalenka 7:5, 7:6 (10:8) nieder und holte dabei in beiden Sätzen deutliche Rückstände auf.

Nach 2:05 Stunden machte die 30-Jährige ihren ersten Finalerfolg seit fast zweieinhalb Jahren perfekt.

«Es ist wirklich ein besonderer Sieg für mich. Einer, an den ich mich immer erinnern werde», sagte Scharapowa, die ohne Satzverlust blieb. Wegen Meldonium-Missbrauchs war die Russin 15 Monate gesperrt gewesen und im April am WTA-Turnier in Stuttgart auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Im chinesischen Tianjin nahm die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin, die in den Viertelfinals Stefanie Vögele ausschaltete, dank einer Wildcard teil.

In ihrem ersten Endspiel seit Mai 2015 liess sich Scharapowa auch von einem zwischenzeitlichen 1:4 im ersten und einem 1:5 im zweiten Satz nicht aufhalten. Sie profitierte dabei auch von der Unerfahrenheit der erst 19-jährigen Weltranglisten-102. Sabalenka.

