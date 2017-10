Rakka vor dem Fall

Am am Sonntag kontrollierten nur noch etwa 150 Dschihadisten ein wenige Hundert Meter langes Gebiet im belagerten Zentrum der früheren heimlichen Hauptstadt des IS. Dies berichteten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die in Rakka gegen die Extremisten kämpfen.

Im Rahmen eines Abkommens örtlicher Stämme mit den Dschihadisten konnten mehr als 3000 Zivilisten aus der Stadt fliehen. Den SDF zufolge ergaben sich 275 syrische IS-Kämpfer, nachdem die Einigung für einen friedlichen Abzug für sie und ihre Familien erzielt worden war.

Das von der kurdischen YPG-Miliz geführte Bündnis wird von Luftangriffen der US-geführten Internationalen Koalition sowie durch Spezialeinheiten am Boden unterstützt.

Die SDF starteten in Rakka am Sonntag eigenen Angaben zufolge eine letzte Offensive, um die Stadt von den restlichen IS-Mitgliedern zu befreien, bei den es sich fast ausschliesslich um ausländische Kämpfer handeln soll.

Nach einem weiteren Vorrücken am Sonntag waren den Angaben zufolge aber noch immer sechs Bezirke in Händen des IS. Wie lange sich die Kämpfe noch hinziehen könnten, blieb zunächst unklar.

Drahtzieher von Paris unter Verbliebenen

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Samstag, dass die Verhandlungen über den Abzug der ausländischen IS-Mitglieder stockten, weil der Drahtzieher des schweren Anschlages in Paris 2015 unter den Verbliebenen sein soll. Er soll sich weigern aufzugeben.

Bei der koordinierten Anschlagserie in Paris im November 2015 hatten IS-Extremisten 130 Menschen getötet. In der Konzerthalle Bataclan richten sie ein Massaker an, Bars und Restaurants wurden beschossen, am Stade de France sprengten sich während des Fussball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Selbstmordattentäter in die Luft.

Dass IS-Kämpfer sich ergeben statt den Märtyrer-Tod zu sterben, ist in den Augen der Dschihadisten in höchstem Masse unehrenhaft und deshalb relativ selten. Die Internationale Koalition sieht den Grund dafür auch darin, dass die Kämpfer an der Front völlig von der Führungsebene der Organisation abgeschnitten sind.

Mit dem bevorstehenden Fall von Rakka verliert der IS, der die Stadt 2014 erobert hatte, nach Mossul im Nordirak ihre wichtigste Hochburg. Als Hauptstadt der Extremisten wurde der schmucklose Ort am Fluss Euphrat zum Zentrum der Anschlagsplanung der mächtigsten Terrororganisation der Welt. In Rakka wurden in den vergangenen Jahren nach US-Angaben Angriffe globalen Ausmasses geplant.

Sturm auf Rakka Anfang Juni

Im November vergangenen Jahres hatte das SDF-Bündnis die Offensive auf die Stadt begonnen. Nachdem sie eingekreist war, begann der Sturm auf Rakka Anfang Juni.

Es dürften sich noch wenige Tausend Zivilisten in der Stadt befinden, unter ihnen die Familien der verbliebenen Kämpfer. Wasser, Nahrung und Medikamente dort sind knapp. Insgesamt waren in den vergangenen Monaten Hunderttausende vor den Kämpfen aus der Region geflüchtet.

Der IS hatte in den vergangenen Monaten bereits die wichtigsten Teile seines Herrschaftsgebietes in Syrien und im Irak verloren, in dem er einst ein Kalifat ausgerufen hatte. Nachdem die Extremisten an fast allen Fronten zurückgedrängt wurden, bleibt ihnen als Rückzugsort neben grösseren Wüstengebieten nur noch das Siedlungsgebiet am Euphrat im Grenzgebiet von Syrien und dem Irak.

(sda dpa)