Eine ‹Landsgemeinde› fürs Läufelfingerli

Das Baselbiet soll sich für das Läufelfingerli einsetzen. (Bild: zVg/Facebook)

Ein von links bis rechts breit abgestütztes und im Baselbiet gut verankertes Komitee kämpft dafür, dass das Läufelfingerli auch nach 2020 erhalten bleibt. Dazu wird am 15. Oktober 2017 ein als ‹Landsgemeinde› bezeichnetes Volksfest zur Mobilisierung der Bevölkerung im Hinblick auf die kommende Abstimmung veranstaltet.

Am 26. November 2017 werden die Baselbieter über die Zukunft der S9, also des Läufelfingerlis abstimmen. Als Auftakt der Abstimmungskampagne findet heute in Rümlingen eine ‹Landsgemeinde› durchgeführt.

Die Idee, eine ‹Landsgemeinde› zu veranstalten, ist nicht ganz neu, sorgte eine solche doch bereits vor einem Jahr in Zwingen für Aufsehen. Damals ging es um die Verhinderung von Deponien im Laufental.

Die ‹Landsgemeinde› zum Läufelfingerli

Bei richtigen Landsgemeinden, wie sie beispielsweise in Glarus, den beiden Appenzell, in Graubünden oder Schwyz abgehalten werden, können die Teilnehmer über anstehende politische Themen entscheiden.

Bei der ‹Landsgemeinde› in Rümlingen ist das zwar nicht der Fall, aber die Veranstaltung wird die Bevölkerung für die kommende Abstimmung mobilisieren, das jedenfalls hoffen die Veranstalter.

Mehr dazu in den Telebasel News vom 15. Oktober 2017 ab 18:30 Uhr und ab 19 Uhr stündlich.