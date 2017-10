Dimitri Oberlin steht bald vor Gericht

Der FCB-Stürmer Oberlin steht vor Gericht. (Bild: Keystone)

Der FCB-Stürmer steht ab November in Österreich vor Gericht. Er soll während seiner Zeit in Salzburg seine Freundin spitalreif geschlagen haben.

Kurz nach dem 4:0 Sieg des FC Basel gegen Lugano dreht sich alles um eine unerfreuliche FCB-Story. Dimitri Oberlin, der das Spiel vom 14. Oktober 2017 auf der Bank verbrachte, soll ab November in Österreich vor Gericht stehen.

Gemäss Blick, berichtete die österreichische Kronen Zeitung, dass Oberlin während er in Salzburg spielte, seine damalige Freundin geschlagen habe. Äussern darf sich Dimitri Oberlin weder zu den Anschuldigungen, noch zum letzten FCB-Spiel, schreibt der Blick.

Die Vorwürfe, die gegen Oberlin erhoben wurden hören sich schlimm an. So schreibt die bz Basel, dass er seine Freundin so heftig geschlagen habe, dass sie einen Riss im Trommelfell davon trug und ins Spital musste. Er wird wegen schwerer Körperverletzung angeklagt .

Ob der 20-jährige Dimitri Oberlin wegen der Anklage das Lugano Spiel aussitzen musste, ist nicht bekannt. Gemäss Blick sagte Coach Raphael Wicky, Oberlin habe aufgrund einer vorangehenden Erkrankung nicht gespielt.

Weder Wicky noch sonstige Vertreter des FCBs wollen sich, laut Blick, über das Strafverfahren äussern. Wie sich gestern zeigte, kann der FCB auch ohne Dimitri Oberlin funktionieren.