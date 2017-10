Die Basler Frauen dominieren den FC Luzern

Die FCB Frauen gewinnen mit 7:0 gegen den FC Luzern. (Bild: zVg)

Im Frauenfussball trat der FC Basel gegen den FC Luzern an und gewann haushoch mit 7:0. Auf dem Gelände des Nachwuchs-Campus des FC Basel bekamen die rund 250 Zuschauer zwei komplett verschieden Halbzeiten zu sehen.

Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn weg von ihrer kämpferischen Seite. Das Spiel war schnell und bereits früh ergaben sich Chancen für beide Teams. In der 10. Minute flankte FCBs Yasmin Bunter von rechts vor das Tor. Kristina Sundov steht genau richtig und verwertet mit einem Kopfball zur frühen 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Die Luzernerinnen versuchten ihrerseits genauso, den Ball ins Netz zu bringen. Es kam auf beiden Seiten mehrmals zu Torchancen und Abschlüssen. Géraldine Reuteler erzielte für Luzern sogar den vermeintlichen Anschlusstreffer. Wegen ihrer Offside-Position wurde der Treffer jedoch nicht gewertet.

Defizite bei beiden Mannschaften

Auch wenn die Partie spielerisch sehr ausgeglichen war, so hatten beide Mannschaften ihre Defizite. Die FCB-Spielerinnen hatten, wie bereits im Spiel gegen Lugano (30.09, FFM berichtete) Mühe, präzise Pässe zu spielen. Und die Luzernerinnen mussten sich damit begnügen, dass sie im gegnerischen Strafraum kaum an der Basler Verteidigung vorbeikamen. Der FCB stand defensiv gut und vermochte der starken Luzerner Sturmspitze um Irina Brütsch und Géraldine Reuteler standzuhalten.

Beim nächsten Angriff von Seiten des FCB wurde es erneut gefährlich. Rachel Rinast spielte von der Mittellinie einen langen Pass nach vorne. Beckmann umrennt die Luzerner Torfrau Natascha Honegger und spielt einen Pass in die Mitte. Yasmin Bunter erwischt den Ball zwar nicht ganz wie gewollt, platziert den Ball aber via Pfosten im Tor – 2:0 für den FCB nach knapp 25 Minuten.

Vor der Pause flaute das Spieltempo etwas ab. Es wird vor allem in der mittleren Platzhälfte gespielt und die Mannschaften schienen die Halbzeit zu erwarten. Beide Mannschaften kamen jeweils noch zu einer gefährlichen Torchance, doch es blieb beim 2:0 für Basel.

Aggressive zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit glich in keinster Weise der ersten. Die Stimmung auf dem Platz wurde aggressiv und die Spielerinnen warfen sich teils böse Sätze zu. Dennoch, an Spektakel fehlte es auch die zweiten 45 Minuten nicht. In der 62. Minute trat Eunice Beckmann in Aktion. Sie erhielt den Ball an der Mittellinie, lief auf das Tor zu und schoss in aller Selbstverständlichkeit den dritten Treffer für Basel. Nachdem einer misslungenen Aktion von Luzerns Stürmerin Irina Brütsch, nahmen die Luzernerinnen eine eher bemitleidende Rolle ein.

In der 71. Minute führte ein Torhüterfehler dazu, dass Basel durch Kristina Sundov zum nächsten Tor kam. Luzern Trainer Glenn Meier sagte nach dem Spiel, dass das vierte Tor für das Team sozusagen der Genickbruch war, denn in den letzten 20 Minuten blieben sie zwar kämpferisch und versuchten vehement, das Ehrentor zu erzielen, fanden jedoch gegen die Spielfreudigen Baslerinnen kein Rezept mehr.

In den Minuten 74, 88 und 92 schossen Fabienne Bangerter, Nicole Banecki und Eunice Beckmann noch drei Tore für Basel und verpassten ihren Gästen somit eine saftige 7:0-Niederlage.

Luzern trotzdem nicht chancenlos

Trotz dieser deutlichen Niederlage war Luzern nicht chancenlos. Im Gegenteil: Die Zentralschweizerinnen versuchten viel und gaben bis zum Abpfiff nicht auf. Dem entsprechen kam auch Lob von Basel Trainerin Sissy Raith: «Ich muss Luzern ein grosses Kompliment machen. Sie haben bis zum Schluss gefightet und bis zum Schluss an sich geglaubt. Die Moral muss man auch erstmals zeigen.» Man habe heute einfach das geschafft, was man in den letzten drei Spielen weniger gemacht hatte, nämlich die Chancen genutzt. Gleicher Meinung ist auch der Trainer von Luzern, Glenn Meier: «Ich habe sie gut analysiert in den letzten Matches und dort gesehen, dass sie ein paar Mal hätten höher gewinnen sollen aber einfach die Chancen nicht genutzt haben und jetzt waren sie halt gegen uns sehr effizient. «Es ist bitter aber schlussendlich verliert man nur drei Punkte, egal wie hoch man verliert. Wir müssen jetzt abhacken und die Fehler analysieren. »

(frauenfussballmagazin.ch)