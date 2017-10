6/94 6. Turniersieg: Dubai, Februar 2003. Einen speziellen Pokal erhält der Maestro in Dubai. Dort siegt er gegen Jiří Novák mit 6:1, 7:6. (Bild: keystone)

18/94 18. Turniersieg: Gstaad, Juli 2004. Eine schwere Trophäe holt sich der Baselbieter in Gstaad - gegen Igor Andrejew (6:2, 6:3, 5:7, 6:3). (Bild: keystone)

20/94 20. Turniersieg: US Open, September 2004. Den vierten Grand-Slam-Titel holt sich Roger Federer gegen Lleyton Hewitt (6:0, 7:6, 6:0). (Bild: keystone)

25/94 25. Turniersieg: Dubai, Februar 2005. Zum dritten Mal nacheinander gewinnt der Baselbieter in einem Final gegen Ivan Ljubičić (6:1, 6:7, 6:3). (Bild: keystone)

30/94 30. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2005. Der dritte Wimbledon-Sieg in Folge. Andy Roddick hat das Nachsehen (6:2, 7:6, 6:4). (Bild: keystone)

32/94 32. Turniersieg: US Open, September 2005. Der sechste Grand-Slam-Titel holt sich Federer mit 6:3, 2:6, 7:6, 6:1 gegen Altstar Andre Agassi. (Bild: keystone)

35/94 35. Turniersieg: Australian Open, Januar 2006. So schön freut sich Federer über seinen siebten Grand-Slam-Titel. Er bezwingt Marcos Baghdatis mit 5:7, 7:5, 6:0, 6:2. (Bild: keystone)

39/94 39. Turniersieg: Wimbledon, Juli 2006. Zum vierten Mal in Folge darf King Roger die Wimbledon-Trophäe küssen. Den Final entscheidet er gegen Rafael Nadal für sich (6:0, 7:6, 6:7, 6:3). (Bild: keystone)

41/94 41. Turniersieg: US Open, September 2006. Fest umarmt Federer die Grand-Slam-Trophäe. Im Final muss sich Andy Roddick dem Maestro geschlagen geben (6:2, 4:6, 7:5, 6:1). (Bild: keystone)

44/94 44. Turniersieg: Basel, Oktober 2006. Der erste Turniersieg in Basel! Gleich nochmals gewinnt der Maestro das Finalspiel gegen González (6:3, 6:2, 7:6). (Bild: keystone)

49/94 49. Turniersieg: Wimbledon, Mai 2007. Der fünfte Wimbledon-Sieg in Folge holt er sich gegen Rafael Nadal (7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2). (Bild: keystone)

51/94 51. Turniersieg: US Open, September 2007. Der zwölfte Grand-Slam-Titel ist Tatsache. Federer gewinnt das Final-Spiel gegen Novak Đoković mit 7:6, 7:6, 6:4. (Bild: keystone)

55/94 55. Turniersieg: Halle, Juni 2008. Ein Sieg in zwei Sätzen gegen den deutschen Philipp Kohlschreiber (6:3, 6:4). (Bild: keystone)

56/94 56. Turniersieg: US Open, September 2008. Ein weiterer Grand-Slam-Titel holt Federer in New York gegen Andy Murray (6:2, 7:5, 6:2). (Bild: keystone)