Traumfinal in Schanghai: Federer gegen Nadal

Federer steht zum dritten Mal nach 2010 und 2014 im Final des ATP Masters 1000 in der chinesischen Metropole. Fünf Wochen nach der Viertelfinal-Niederlage am US Open gelang dem Weltranglisten-Zweite die Revanche. Er besiegte Del Potro 3:6, 6:3, 6:3.

Im ganzen Spiel hatte Federer nur einen Breakball gegen sich. Und genau diese eine Chance nutzte Del Potro zum entscheidenden Service-Durchbruch im ersten Satz. Mit einem Ass verwertete der Argentinier den ersten Satzball zum 6:3. Obwohl Del Potro leicht angeschlagen in die Partie ging – er war im Viertelfinal unglücklich auf sein mehrfach operiertes Handgelenk gestürzt – entwickelten sich zwischen den beiden attraktive Ballwechsel.

Im zweiten Durchgang war ein hart umkämpftes sechstes Game der Schlüssel zum 1:1-Satzausgleich. Erst die fünfte Breakchance konnte Federer zur entscheidenden 4:2-Führung nutzen. Der dritte Satz ging schnell über die Bühne. Ein frühes Break zum 2:1 ebnete Federer den Weg.

Nadal feierte 16. Sieg in Serie

Am Sonntag trifft Federer im Final zum 38. Mal auf Nadal. In der Gesamtbilanz liegt der Schweizer mit 14:23 im Hintertreffen, doch die letzten vier Duelle, darunter alle drei in diesem Jahr gingen an Federer.

Von den 38 Begegnungen waren 23 Finalspiele:

1/23 2017, Miami: Am ATP 1000-Turnier in Miami haben sich die beiden Rivalen wieder im Finale getroffen mit dem glücklicheren Ende für den Baselbieter. (Bild: Keystone/AP Photo/Lynne Sladky)

2/23 2017, Australian Open Final, Melbourne: Nach sechs Monaten Verletzungspause gewinnt Roger Federer seinen 18. Grand-Slam-Titel gegen Rafael Nadal. Er brauchte fünf Sätze und 3,5 Stunden. (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3). (AP Photo/Kin Cheung )

3/23 2015, Swiss Indoors Basel Final: Nach ganzen 21 Monaten trafen Nadal und Federer erstmals wieder aufeinander. Federer gewann gegen Nadal mit 6:3 5:7 6:3. (Bild: Keystone/Dominic Steinmann)

4/23 2013, Internazionali BNL d'Italia Final, Rom: Nadal schaffte es, Federer innert 69 Minuten mit 6:1, 6:3 zu besiegen. Der Sieg über Federer verschaffte Nadal seinen 24. ATP World Tour Masters 1000 Titel. (Bild: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino)

5/23 2011, Roland Garros Final, Paris: Zum achten Mal spielten Federer und Nadal in einem Grand Slam Final. Nadal war es, der Federer mit 7:5, 7:6(3), 5:7, 6:1 um einen zweiten Titel am Clay Court Major brachte. (Bild: Keystone/AP Photo/Laurent Baheux)

6/23 2010, Barclays ATP World Tour Finals, Final, London: Nachdem Federer sechs der vergangenen sieben Matches gegen Nadal verlor, gewann er nun mit 6:3, 3:6, 6:1 – und konnte seine Ehre wieder herstellen. (Bild: Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

7/23 2010, Mutua Madrileña Masters Madrid Final, Madrid: Als Nadal und Federer hier zusammentrafen, wurde Geschichte geschrieben. Genau ein Jahr nach ihrem letzten Aufeinandertreffen spielten sie wieder gegeneinander. Nadal besiegte Federer nach einem spannenden, mehr als zweieinhalb stündigem Spiel mit 6:4, 7:6(5). (Bild: Keystone/AP Photo/Victor R. Caivano)

8/23 2009, Mutua Madrileña Masters Madrid Final, Madrid: Federer verlor seine letzten fünf Matches gegen Nadal. Nun kehrte Federers Stil zurück – er besiegte Nadal innert einer Stunde und 26 Minuten mit einem 6:4, 6:4 Sieg. (Bild: Keystone/EPA/SERGIO BARRENECHEA)

9/23 2009, Australian Open Final, Melbourne: Der Sieger werde Geschichte schreiben, hiess es. Für Federer war es die Chance, Pete Sampras‘ Rekord von 14 Grand Slam Championship-Titeln zu erreichen. Jedoch konnte er sein Ziel nicht erreichen - Nadal schlug Federer mit 7:5, 3:6, 7:6(3), 3:6, 6:2. Rafael Nadal wurde der erste Spanier mit einem Australian Open-Titel. (Bild: Keystone/AP Photo/Rick Stevens)

10/23 2008, Wimbledon Final, London: Roger Federer wollte seinen 13. Grand Slam-Titel holen – dies gelang dem Basler aber nicht. Nach einem spannenden Match, mit Unterbruch aufgrund des regnerischen Wetters, besiegte Nadal Federer 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(8), 9:7. Es war das längste Final in Wimbledon seit 1877. (Bild: Keystone/(AP Photo/Anja Niedringhaus)

11/23 2008, Roland Garros Final, Paris: Am 17. Zusammentreffen von Nadal und Federer wurde viel von Federer erwartet. Doch der Match stellte sich als das einseitigste Spiel der beiden aus. Nadal besiegte Federer mit 6:1, 6:3, 6:0. (Bild: Keystone/AP Photo/David Vincent)

12/23 2008, Masters Series Hamburg Final, Hamburg: Federer startete stark in den Match, doch Nadal, der der dritte Spieler seit 1990, der drei ATP Masters in Folge gewinnt, werden wollte, besiegte Federer mit 7:5, 6:7(3), 6:3. (Bild: Keystone/EPA/MARCUS BRANDT)

13/23 2008, Monte-Carlo Rolex Masters Final, Monte-Carlo: Die Erwartungen – und Wetteinsätze - waren wieder hoch, als Nadal und Federer in Monte-Carlo aufeinandertrafen. Schliesslich gewann Nadal gegen Federer 7:5, 7:5. (Bild: Keystone/AP Photo/Claude Paris)

14/23 2007, Wimbledon Final, London: Nadal super in Form, Federer aber auch: Beide hatten grosse Ziele, doch Federer war derjenige, der in London gewann – mit 7:6(7), 4:6, 7:6(3), 2:6, 6:2. (Bild: Keystone/EPA/ALEX LIVESEY POOL)

15/23 2007, Roland Garros Final, Paris: So hoch wie noch nie waren die Einsätze, als die beiden 2007 in Paris aufeinandertrafen. Federer hatte das Ziel, der dritte Tennispieler aller Zeiten zu sein, der alle vier Grand Slam-Titel gewinnt. Doch dies gelang Federer nicht, denn Nadal bezwang Federer 6:3, 4:6, 6:3, 6:4. (Bild: Keystone/EPA/CHRISTOPHE KARABA)

16/23 2007, Masters Series Hamburg Final, Hamburg: Feder ging durch vier Turniere, ohne seinen Titel abzugeben. Und er blieb stark: Federer bezwang Nadal mit 2:6, 6:2, 6:0. (Bild: Keystone/AP Photo/Fabian Bimmer)

17/23 2007, Monte-Carlo Rolex Masters Finale, Monte-Carlo: Federer kam nach Monte-Carlo nach zwei überraschenden Niederlagen. Mit einem Sieg gegen Nadal wäre alles wieder gut gewesen. Aber der Spanier war zu stark, schlug den Basler mit 6:4, 6:4. (Bild: Keystone/AP Photo/Claude Paris)

18/23 2006, Wimbledon Final, London: Federer, auf dem in diesem Final ein grosser Druck lastete, startete in guter Form in den Match und bezwang den Spanier in vier Sätzen mit 6:0, 7:6(5), 6:7(2), 6:3. (Bild: KEYSTONE/EPA/GERRY PENNY)

19/23 2006, Roland Garros Final, Paris: Hohe Einsätze, hohe Erwartungen: Nadal gewann gegen Federer mit 1:6, 6:1, 6:4, 7:6(4). (Bild: Keystone/AP Photo/Michel Spingler)

20/23 2006, Internazionali BNL d’Italia Final, Rom: Schon drei Monate nach ihrem Monte-Carlo-Match traffen die beiden wieder aufeinander. Der Match dauerte ganze fünf Stunden und fünf Minuten. Nadal gewann mit 6:7(0), 7:6(5), 6:4, 2:6, 7:6(5). (Bild: Keystone/AP Photo/Andrew Medichini)

21/23 2006, Monte-Carlo Rolex Masters Final, Monte-Carlo: Aufregender Match: In drei Stunden und 49 Minuten schlug Nadal Federer mit 6:2, 6:7(2), 6:3, 7:6(5). (Bild: Keystone/EPA/CHRISTOPHE KARABA)

22/23 2006, Dubai Tennis Championships Final, Dubai: Die beiden trafen seit 2005 erstmals wieder aufeinander. Nadal ging es wieder besser, nachdem er einen verletzen Knöchel hatte. Nadal gewann mit 2:6, 6:4, 6:4. (Bild: Keystone/EPA/STEFAN ZAKLIN)

23/23 2005, NASDAQ-1OO Open Final, Miami: Spannender Match: Am Ende siegte Federer mit 2:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 6:1. (Bild: Keystone/EPA/Dominic Ebenbichler)













































Nadal feierte mit dem 7:5, 7:6 (7:3) gegen Marin Cilic bereits den 16. Sieg in Folge. Gegen Cilic wehrte der Weltranglisten-Erste im ersten Satz beim Stand von 5:4 drei Satzbälle ab. Gleich im nächsten Game nutzte Nadal gegen den Kroaten die Chance zum entscheidenden Break im ersten Durchgang.

Im zweiten Satz lag Nadal zweimal mit Break vorne. Beide Male konnte Cilic reagieren, zum 3:3, beziehungsweise 5:5, ausgleichen und ein Tiebreak erzwingen. Nach 2:11 Stunden verwandelte der Mallorquiner aber den ersten Matchball zum Sieg. Nadal erreichte damit erstmals seit 2009 wieder den Final in Schanghai. Damals unterlag der 31-Jährige dem Russen Nikolai Dawydenko.

