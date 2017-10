Perfekte Voraussetzungen für die Swiss Indoors

Roger Federer hat zuletzt 2015 in seiner Heimatstadt triumphiert. (Bild: Keystone)

Im Finale vom Turnier in Shanghai kommt es einmal mehr zum Klassiker zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Aber auch andere Spieler waren stark. So schafften es mit den beiden Finalisten vier Top-Teilnehmer der Swiss Indoors mindestens in die Halbfinals.

Kurz vor den Swiss Indoors, findet vom 7. bis 16. Oktober 2017 das Shanghai Masters statt. Eine gute Vorbereitung, denn vier der top gesetzten Spieler am Basler Turnier kamen mit den zwei Finalisten mindestens bis in die Halbfinals. Mit diesen Cracks am Start dürften die Swiss Indoors ziemlich spannend werden.

Roger Federer:

(Bild: Keystone)

Der King hat es mal wieder in ein Finale geschafft. Die Swiss Indoors hat Roger Federer bereits sieben Mal gewonnen.

2. Rafael Nadal

(Bild: Keystone)

Die Nummer 1 der Welt steht in Shanghai ebenfalls im Final. Auch Rafael Nadal ist an den Swiss Indoors am Start, konnte diese aber noch nie gewinnen. Es dürfte also spannend werden.

3. Juan Martín Del Potro

(Bild: Keystone)

Der Argentinier scheiterte gegen Roger Federer im Halbfinale in Shanghai. An den Swiss Indoors ist Juan Martín Del Portro aber kein Unbekannter. 2012 und 2013 konnte die Nummer 23 der Welt das Basler Turnier für sich entscheiden.

4. Marin Čilić

(Bild: Keystone)

Der Kroate verlor den Halbfinal in Shanghai gegen Rafael Nadal, nicht aber die Swiss Indoors 2016. Letztes Jahr gewann das Turnier nämlich und ist auch dieses Jahr wieder in Basel dabei.