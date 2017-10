Pádel – wie bitte?

Sieht ein wenig aus wie tennis, ist es aber nicht: Pádel. Hier zwei spanische Spielerinnen an der World Padel Tour. (Keystone/EPA/MANUEL LORENZO)

Pádel? So nennt sich der neue ‹Hot Shit›.Mit Paddeln hat Pádel allerdings nichts zu tun, auch wenn der Name von dort abgeleitet wurde. Mit Körperertüchtigung allerdings schon. In der Lysbüchel-Halle kann man den Trendsport ausüben. Telebasel hat's versucht.

Sich ab und zu so richtig auszutoben, macht Spass und ist gut fürs seelische Gleichgewicht. Was aber, wenn einem die eine Sportart zu teuer, die andere einem nicht liegt und man ausserdem keinem Sportverein beitreten will, weil das einem zu spiessig erscheint ist?

Dann ist Pádel genau das richtige. Denn in der neuen Trendsportart kann man sich nicht nur verausgaben. Wie in Südamerika, wo der Sport herkommt, üblich, ist nämlich auch geselliges Zusammensein angesagt. Man trifft sich zumSpiel und hängt danach gemütlich zusammen ab. So auch in der neuen Halle auf dem Lysbüchel-Areal.

Pádel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und wird vor allem in Südamerika und Spanien, aber auch in abgewandelter Form in den USA gespielt. Gespielt wird immer im Doppel mit unbespannten Kunststoffschlägern (früher waren die paddelähnlichen Schläger aus Holz) und tennisballgrossen Bällen.

Pádel, so gehts:

Telebasel war in der neuen Pádel-Halle auf dem Lysbüchel-Areal und hat den Sport ausprobiert.

