Fernduell zwischen YB und Basel

Der Telebasel Sport Beitrag vom 14. Oktober 2017.

Vor der 11. Super-League-Runde beträgt die Differenz zwischen Herausforderer YB und Meister Basel acht Punkte. Am Samstag sind beide auswärts im Einsatz: die Young Boys in Lausanne, Basel in Lugano.

Der Doublegewinner Basel müsste in der Meisterschaft irgendwann den Schwung aufnehmen können, den ihm der 5:0-Heimsieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon verliehen haben müsste. Unmittelbar nach der überaus beeindruckenden Vorstellung schaltete die Mannschaft von Trainer Raphael Wicky ungewollt schon wieder zwei oder drei Gänge zurück. Es resultierte ein 0:0 in Zürich gegen die Grasshoppers. Derzeit scheint die auf zahlreichen Positionen veränderte Basler Mannschaft weit davon entfernt zu sein, in der Meisterschaft zu einer ähnlichen Siegesserie zu finden wie vor einem Jahr, als sie erst im zehnten Spiel die ersten zwei Punkte abgaben.

Die Young Boys haben die Möglichkeiten, um am Ende der Saison die Serie des FC Basel nach acht Meistertitel reissen zu lassen. Die Berner sind in der Meisterschaft bestens in Fahrt, wie sie nicht nur zuletzt beim 6:1 gegen St. Gallen gezeigt haben.

(sda)