Aston Martin DB11 bald oben ohne

Video: Youtube/Aston Martin

Der Aston Martin DB11 gibt es ab Frühling 2018 auch in der Cabrio-Version. Ein Hingucker der Extraklasse für das gehobene Portemonnaie.

Entscheidender Unterschied zum Coupé: kein V12, dafür einen V8 von Mercedes-AMG. Jedoch zählt bei Aston Martin bekanntlich nicht Speed und Beschleunigung in erster Linie. Stil soll es bringen und von dem hat der neue eine Menge. Jedoch wird das die nötige Power gleich mitgeliefert.

Aston Martin DB11 Volante aus allen Winkeln

Und genau wie der GT überzeugt auch die offene Volante-Version. Angekündigt ist der neue Flizer aus Gaydon LED-Augen rechtzeitig auf den Frühling 2018. Dann sollen der Aston Martin DB 11 Volante auch auf den Schweizer Strassen kurven.

In 14 Sekunden offen

Die DB11 Volante-Version gibt es zwar nur in der V8-Biturbo-Version. Mit der Aluhaube aus einem Stück und dem eleganten Stoffdach, kann es mit der GT-Version in jedem Bereich mithalten. Das Verdeck öffnet sich zudem in 14 Sekunden und macht es optisch noch sehenswerter. Praktisch: Die Haube über dem Kopf des Fahrers lässt sich auch im Fahren bei bis zu 50 km/h öffnen.

Zudem ist auch das Kofferraumvolumen des 4,75 Meter langen Cabrios im Vergleich zum Vorgänger DB9 Volante um 20 Prozent (jetzt ca. 210 Liter) gewachsen. Beim Shopping-Ausflug sollte also genügend Platz für die Taschen vorhanden sein.

Von 0 auf 100 in rund vier Sekunden

Obwohl, wie bereits erwähnt, die Geschwindigkeit nicht im Zentrum steht, hat der elegante Engländer einiges unter der Haube: Der V8-Motor beschleunigt von 0 auf 100 gemäss Hersteller in 4,1 Sekunden. Die maximale Umdrehungszahl wird mit 7’200 rpm angegeben. Dabei soll der Volante eine Spitzengeschwindigkeit von 300 km/h erreichen können.

Einziges Trostpflaster ist der Preis: Den Aston Martin DB11 Volante gibt es erst ab rund 230’000 Franken.