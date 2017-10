1/23 2017, Miami: Am ATP 1000-Turnier in Miami haben sich die beiden Rivalen wieder im Finale getroffen mit dem glücklicheren Ende für den Baselbieter. (Bild: Keystone/AP Photo/Lynne Sladky)

5/23 2011, Roland Garros Final, Paris: Zum achten Mal spielten Federer und Nadal in einem Grand Slam Final. Nadal war es, der Federer mit 7:5, 7:6(3), 5:7, 6:1 um einen zweiten Titel am Clay Court Major brachte. (Bild: Keystone/AP Photo/Laurent Baheux)

12/23 2008, Masters Series Hamburg Final, Hamburg: Federer startete stark in den Match, doch Nadal, der der dritte Spieler seit 1990, der drei ATP Masters in Folge gewinnt, werden wollte, besiegte Federer mit 7:5, 6:7(3), 6:3. (Bild: Keystone/EPA/MARCUS BRANDT)

14/23 2007, Wimbledon Final, London: Nadal super in Form, Federer aber auch: Beide hatten grosse Ziele, doch Federer war derjenige, der in London gewann – mit 7:6(7), 4:6, 7:6(3), 2:6, 6:2. (Bild: Keystone/EPA/ALEX LIVESEY POOL)

15/23 2007, Roland Garros Final, Paris: So hoch wie noch nie waren die Einsätze, als die beiden 2007 in Paris aufeinandertrafen. Federer hatte das Ziel, der dritte Tennispieler aller Zeiten zu sein, der alle vier Grand Slam-Titel gewinnt. Doch dies gelang Federer nicht, denn Nadal bezwang Federer 6:3, 4:6, 6:3, 6:4. (Bild: Keystone/EPA/CHRISTOPHE KARABA)

18/23 2006, Wimbledon Final, London: Federer, auf dem in diesem Final ein grosser Druck lastete, startete in guter Form in den Match und bezwang den Spanier in vier Sätzen mit 6:0, 7:6(5), 6:7(2), 6:3. (Bild: KEYSTONE/EPA/GERRY PENNY)