Achtung, fertig, Herbstmesse!

Um die Vorfreude noch mehr zu steigern, hier ein paar Impressionen von der Herbstmesse 2016. (Video: Telebasel)

In zwei Wochen um diese Zeit wurde die Herbstmesse 2017 bereits eingeläutet. Der Countdown läuft: Bald heisst es wieder Riesenrad, Ballons, tausend Lichter und natürlich feines Essen. Hier zehn Gründe, warum sich ganz Basel schon so auf die Herbstmesse freut.

1. Alle feinen Leckereien probieren

‹Beggeschmutz›, ‹Maagebroot›, ‹Rahmdääfeli›, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte, Zuckerwatte, ‹Mässmegge› und noch vieles mehr. Die Herbstmesse jedes Jahre ein Paradies für Schleckmäuler.

1/8 In zwei Wochen gibt es endlich wieder ‹Mässmoggen› in allen Farben und Formen. (Bild: Facebook/Basler Herbstmesse)

2/8 Mmmmmh Rosekiechli. (Bild: Facebook/Basler Herbstmesse)

3/8 Süssigkeiten wo man nur hinschaut. (Bild: Facebook/Basler Herbstmesse)

4/8 Auch die klebrige Zuckerwatte ist ein Muss. (Bild: Facebook/Basler Herbstmesse)

5/8 Ein feines Biberli für Zwischendurch. (Bild: Facebook/Bettina Matthiessen)

6/8 ‹Rahmdääfeli›: süss und lecker. (Bild: Facebook/Basler Herbstmesse)

7/8 Erdbeeren, Bananen oder Äpfel im Schokomantel. (Bild: Facebook/Bettina Matthiessen)

8/8 Welches ist denn nun das beste Magenbrot? (Bild: Facebook/Basler Herbstmesse)















Wie das Magenbrot bei der Confiserie Schiesser hergestellt wird, schaute sich Mash bereits letztes Jahr genauer an.

(Video: Telebasel)

2. Neue Bahnen testen

Auch dieses Jahr sollen wieder zwei bis drei neue Fahrgeschäfte an die Herbstmesse kommen. So zum Beispiel der ‹Rock & Roller Coaster›, eine rasante, kurvige Achterbahn. Man darf also gespannt sein.

(Video: Youtube/vorlopcoaster)

3. Alte Klassiker neu entdecken

Viele Bahnen wecken aber auch Nostalgie. So zum Beispiel auch in der 80’s-Halle. Hier steht dieses Jahr zum Beispiel wieder die Geisterbahn ‹Wiener-Prater›. Auch zu finden ist die ‹Booster›, ein Karrusell der Superlative oder der ‹Crazy-Carpet›. Auch die ‹Calypso› auf dem Messeplatz macht immer wieder Freude.

Die Traditionsbahn Calypso ( Bild: Keystone/Patrick Straub)

4. Die Aussicht geniessen

Ob auf dem ‹Spin Tower›, dem ‹Condor Kettenflieger› oder etwas gemütlicher auf dem Riesenrad: Hier bietet sich immer ein wunderschöner Ausblick über die ganze Stadt Basel.

Der Condor Kettenflieger bietet eine super Aussicht über ganz Basel:

(Video: Telebasel)

5. Romantische Spaziergänge

Ein gemütlicher Mässbummel über den ‹Hääfelimäärt› oder eine Fahrt mit dem Riesenrad. Die Basler Herbstmesse bietet viele Möglichkeiten, einen romantischen Tag oder gar ein erstes Date zu verbringen. Auch lässt sich auch schon die eine oder andere Leckerei teilen.

6. Ballons, Ballons, Ballons!

Sie sind bunt, glänzend und es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen. Damit sind nicht ‹Mässmeggen› gemeint, sondern Ballons. Sie geben nicht nur tolle Foto-Motive ab, sondern erfreuen auch immer wieder gross und klein. Telebasel hat letztes Jahr Ruedi Balloni auf dem Petersplatz besucht. Damals waren Vögel in Käfigen der Renner an der Herbstmesse. Man darf gespannt sein, wie es 2017 aussieht.

(Video: Telebasel)

7. Auf den Autoscootern die Sau raus lassen

Auch sie zählen zu den Klassikern an der Herbstmesse: die Autoscooter oder besser gesagt ‹Botschautoo›. Alle Möchtegern-Autofahrer, die noch keinen Führerschein haben, lassen dort gern einmal die Sau raus. Aber auch für jeden anderen ist das ein Riesenspass.

Chaos auf den ‹Botschauteli› an der Basler Herbstmesse. (Bild: Keystone)

Letztes Jahr hat Mash sogar einen Gottesdienst auf den Autoscootern besucht.

(Video: Telebasel)

8. Plüschtiere und anderen Kram gewinnen

Büchsenschiessen, Pferde- oder Kamelrennen, ‹Fäädeli› ziehen, Enten Fischen, Schiessen oder sogar Löösli für eine Tombola: Die Herbstmesse bietet jedes Jahr viele Gelegenheiten seiner Liebsten ein riesiges Plüschtier oder sonstigen unnützen Kram zu gewinnen.

Büchsenschiessen ist an der Herbstmesse immer noch ein Renner. (Bild: Keystone/Andreas Frossard)

9. Über den ‹Häfelimärt›

Der ‹Häfelimärt› geht nicht nur zwei Tage länger, ein Bummel über den Petersplatz lohnt sich auch sonst allemal. Neben allerlei Leckereien, sind hier auch schöne und manchmal etwas skurrile Gegenstände zu finden. Hier gibt es etwas Stimmung vom letzten Jahr.

(Video: Telebasel)

10. Fremdschämen an den Boxautomaten und vor der Tagada

(Video: Youtube/Kirmesfan Schweiz)

In diesem Sinne: Noch zwei Wochen und dann geht es endlich los, los, los!