Trotz SVP/FDP-Mehrheit keine Dominanz

Die Fraktionen der SVP und FDP im Nationalrat sind nach den Wahlen 2015 auf total 101 Mitglieder und damit eine absolute Mehrheit angewachsen. Seither setzen sie sich gemeinsam deutlich häufiger durch als früher. Von einer Dominanz kann aber keine Rede sein.

In fast jeder elften Abstimmung seit der Wintersession 2015 kam es zur Konstellation, dass die SVP/FDP-Allianz gegen alle anderen gewann. Das ergab eine Auswertung der Nachrichtenagentur sda. Der Anteil der so gewonnenen Abstimmungen hat sich gegenüber der Legislatur 2011-2015 mehr als verdoppelt: Von 3,6 auf 8,8 Prozent.

Längst nicht immer gelingt es dem Rechtsblock aber, sich durchzusetzen, obwohl sich SVP und FDP grossmehrheitlich einig sind. Die beiden Parteien unterliegen zusammen den anderen Parteien in 5,6 Prozent der Abstimmungen. Grund sind Abweichler.

Der Anteil solcher Niederlagen ist allerdings deutlich gesunken. In der vorangegangenen Legislatur verlor die SVP/FDP-Allianz mehr als jede zehnte Abstimmung so (10,4 Prozent).

Für die Auswertung wurden 2240 Abstimmungen der bisherigen Legislatur berücksichtigt. Darin sind sämtliche Abstimmungen enthalten (Vorstösse, Detailberatung, Gesamt- und Schlussabstimmungen). Betrachtet wurden nur die grossen Fraktionen, aber nicht jene der GLP und BDP (je sieben Nationalräte). Als Allianz gilt, wenn jeweils mehr als die Hälfte jeder Fraktion gleich stimmt.

Mitte-Rechts dominiert Links-Grün

Trotz des Rechtsrutsches blieb die häufigste Konstellation, dass sich Mitte-Rechts aus SVP, FDP und CVP gegen Links-Grün aus SP und Grünen durchsetzten. Rund 31 Prozent der Abstimmungen ging in den vergangenen zwei Jahren so aus – das ist praktisch genau gleich viel wie in den vier Jahren davor.

Am zweithäufigsten kommt es vor, dass die SVP isoliert gegen alle anderen stimmt – und verliert. Der Anteil solcher Abstimmungsausgänge wuchs gar noch von 24,7 auf 28,2 Prozent.

Die SVP selbst kritisiert in ihrer Halbzeitbilanz vom Freitag dass die «bürgerliche Wende» trotz Wahlerfolg «so leider nicht stattgefunden» habe. Laut ihrer Berechnung, die nur Schlussabstimmungen und Abstimmungen über Vorstösse berücksichtigt, kam es nur gerade in 23 von 915 Abstimmungen zu einer SVP/FDP-Allianz.

