Tim Bendzko: Nur noch kurz Basel retten

Sein Hit ‹Nur noch kurz die Welt retten› machte ihn bekannt und bis heute veröffentlichte er drei Studioalben. Tim Bendzko beehrt am Donnerstag, 9. November 2017, die Baloise Session mit seiner Reihe ‹Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer›.

Die Helden des Alltags sind verletzlich, geben das offen zu und tun ihr Bestes, um zu überleben. Mit dieser Gefühlslage könnten sich derzeit sehr viele identifizieren und vielleicht ist das der Grund, warum Tim Bendzkos Songs in den Charts oft ganz oben landen.

Der deutsche Sänger und Songwriter wurde 1985 in Berlin geboren. Als Junge interessierte sich Bendzko vor allem für Fussball und besuchte deshalb ein Sportgymnasium. Beim 1. FC Union Berlin schaffte er es sogar bis in die U17-Mannschaft. Doch beendete der heute 32-Jährige seine Karriere, da gemäss eigener Aussage nicht mehr der Spass im Vordergrund stand.

Und dann kam langsam die Musik

Bereits im Alter von 11 Jahren entschied sich Bedzko das Gitarrenspielen zu lernen und schon mit 16 Jahren schrieb er seine ersten eigenen Stücke. Doch trotzdem stand die Musik damals noch nicht an erster Stelle, denn nach seinem Abitur begann der Deutsche ein Studium der Evangelischen Theologie und nichtchristlichen Religionen. Einen Abschluss machte er allerdings nicht und arbeitete danach als Auktionator im Autohandel.

Erst dann kam langsam die Musik, denn 2009 bewarb sich Bendzko beim Talentwettbewerb ‹Söhne gesucht› der Söhne Mannheims und gewann prompt den Platz als Pendant von Xavier Naidoo. Im gleichen Jahr sang er mit der Band vor 20’000 Zuschauern auf der Berliner Waldbühne. Ein wichtiger Wendepunkt, denn kurz danach erhielt Bendzko seinen Plattenvertrag. Musikalisch dürfte sein Durchbruch wohl die Single ‹Nur noch kurz die Welt retten› gewesen sein, die sich 47 Wochen in den Charts hielt und auch mit Platin ausgezeichnet wurde. Auch das dazugehörige Album schaffte es auf Anhieb auf Platz vier der Deutschen Albumcharts.

Tim Bendzko – ‹Nur noch kurz die Welt retten›:

Ein Song mit Tiefgang

Kaum ein anderes deutschsprachiges Lied umschreibe den Konflikt des rastlos gestressten Managers zwischen Beruf und Privatleben so konkret, wie das Lied ‹Nur noch kurz die Welt retten›. Es handelt sich hierbei definitiv um einen Song mit Tiefgang, bei dem nicht nur der Text, sondern auch die weiche, markante Stimme Bendzkos überzeugt.

Der Hit beschreibt, wie jemand eine auf ihn wartende Person tröstet, weil er mit anderem beschäftigt ist. Laut Wikipedia erinnerte sich der Sänger an den Freund seiner Mutter, der diesen Satz immer sagte, um sich vor Aufgaben zu drücken. Es geht in diesem Lied deshalb darum, nur vorzugeben etwas Wichtiges zu tun.

Zahlreiche Auszeichnungen

Die Themen seiner Soul-Balladen, aber auch seine markante Stimme scheinen den Nerv der Zeit zu treffen. Denn Bendzko wir für seine Leistung mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt. 2011 erhielt er zum Beispiel den Bambi als bester Newcomer und 2012 sowie 2014 gar einen ECHO. An den MTV Europe Music Awards 2012 sahnte er den Preis als bester deutscher Act ab.

Ebenfalls im Jahr 2011 vertrat er Berlin beim Bundesvision Song Contest und gewann diesen sogar mit dem Song ‹Wenn Worte meine Sprache wären›.

Neues Album und Tournee

Nachdem er bereits im Vorprogramm von Elton John und Joe Cocker auftrat, begann Bendzko Anfang 2012 seine erste grosse Tournee. Etwa ein Jahr später erschien dann sein zweites Album ‹Am seidenen Faden›, das den ersten Platz in den Charts erreichte und mittlerweile mit dreifach Gold ausgezeichnet wurde. Die gleichnamige Single landete auf Platz 11.

Tim Bendzko – ‹Am seidenen Faden›:

Mit seinem zweiten Album im Gepäck geht Bendzko erneut auf grosse Tour durch noch grössere Hallen. Als Auftakt des Spektakels verkauft er zum ersten Mal die Berliner Waldbühne aus. Danach führte ihn die Tour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg.

Coach und Co-Produzent

Bendzko agiert als Coach in der ersten Staffel von ‹The Voice Kids› und schreibt sowie co-produziert ein Album für die Sängerin Cassandra Steen. Gerade mal sechs Monate nach der Erstveröffentlichung seines Albums erweitert dieses mit zwölf weiteren Liedern und veröffentlicht die ‹Limited Re-Edition. Am seidenen Faden – Unter die Haut›. Mit ‹Give A Little› enthält diese Edition Bendzkos erstes englischsprachiges Stück.

Die erste Single daraus heisst ‹Unter die Haut› und ist ein Duett mit Cassandra Steen.

Ein intimer Rahmen

Bendzko schrieb vor den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi sogar einen Song für Maria Höfl-Riesch. Dieser trägt den Titel ‹Gewinnen›. Ebenfalls in diesem Jahr besinnt sich der Sänger auf seinen eigenen Kern und spielt die ‹Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer› Konzerte. Das Konzept: Konzerte im kleinen, intimen Rahmen geben – genau so wird er auch die Besucherinnen und Besucher an der Baloise Session verzaubern.

Bendzkos drittes Album, welches im Oktober 2016 erschien, trägt den Namen ‹Immer noch Mensch›. Der Sänger hat den ganzen Tonträger «selber gemacht». In der Rolle des Songschreibers, des Produzenten und des Fotografen. Das Ganze erledigte er mit einer selbstbestimmten Unbefangenheit. «Ich habe mich immer wieder gefragt: wie würde ich das machen, wenn ich keine Ahnung davon hätte, wie man das üblicherweise tun würde?», wird er von Sony Music zitiert.

Tim Bendzko – ‹Keine Maschine›:

Im Februar 2017 war Bendzko neben Florian Silbereisen und Lena Meyer-Landrut Juror bei ‹Unser Song 2017›. Der 32-Jährige war zudem Kandidat bei ‹Schlag den Star› und trat gegen Stefan Kretzschmar an.

‹Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer› an der Baloise Session

Tim Bendzko tritt am Donnerstag, 9. November 2017, an der Baloise Session auf. Um 21:45 Uhr geht’s los. Am selben Abend steht um 20:00 Uhr ausserdem Max Giesinger auf der Bühne.

