Keine Sperre für Tennis-Rüpel Kyrgios

Der exzentrische Australier hatte beim Masters-1000-Turnier in Schanghai in seinem Erstrunden-Match gegen den Amerikaner Steve Johnson den Platz ohne Angabe von Gründen nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz verlassen. Später hatte Kyrgios über Twitter Magenschmerzen und eine Schulterverletzung als Gründe für die Aufgabe genannt. Die Busse setzt sich aus dem Preisgeld für die 1. Runde, 21’085 Dollar, sowie den 10’000 Dollar zusammen, die Kyrgios wegen seiner Weigerung, die Verletzung durch einen Turnierarzt bestätigen zu lassen, zu bezahlen hat.

Keine erneute Sperre

Für das Basler Tennisturnier die Swiss Indoors (21.-29.10.2017) sind das gute Nachrichten. Der geniale Skandalspieler wird somit in der Joggelihalle antreten und für Reizpunkte sorgen. Er ist zurzeit die Weltnummer 21 und in Basel als Nummer 6 gesetzt. Dazu ist er prominent auf dem Turnierplakat vertreten. Schon letztes Jahr gehört er zu den Aushängeschildern des ATP-500 Turnier in der Joggelihalle. Doch auch dort verhielt er sich im Vorfeld am Turnier in Shanghai unangemessen. Beim Zweitrunden-Aus gegen Mischa Zverev hörte er phasenweise einfach auf zu spielen. Die ATP bewertete sein Verhalten daraufhin als «inakzeptabel und respektlos». Konsequenz: Eine Busse und eine Sperre von 8 Wochen sowie die Bedingung, sich sportpsychologisch behandeln zulassen. Dadurch verpasste Kyrgios die Swiss Indoors 2016.

Skandal- und Genie-Spieler in Einem

Nick Kyrgios gilt als genialer Spieler und gleichzeitig als schwieriger Fall. In Peking spielte er vor Kurzem gross auf und erreichte den Final. Unter anderem dank sogenannten «Tweener»-Schlägen begeistert er das Tennis-Publikum immer wieder sportlich:

Schon im Final des Peking Open gegen Rafael Nadal erhielt der Exzentriker allerdings auch eine Verwarnung des Schiedsrichter, weil er nach einem Punkteabzug ausflippte.

Die Swiss Indoors Basel finden vom 21. – 29. Oktober 2017 in der Joggelihalle statt.

