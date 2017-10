Region in der Krise, Fremdenfeindlichkeit und Sissacher Metzgete

Heidi Mück, Christoph Buser und Alex Reichmuth (v.l.n.r.) sind im Sonntags-Talk zu Gast. (Bild: Telebasel)

Heidi Mück, Christoph Buser und Alex Reichmuth diskutieren im Sonntags-Talk vom 15. Oktober 2017 über die Partnerschaft von Baselland und Basel-Stadt, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie die Sissacher Metzgete.

Heidi Mück (Co-Präsidentin Basta!), Christoph Buser (Direktor Wirtschaftskammer BL) und Alex Reichmuth (Redaktor Weltwoche) diskutieren am Sonntag, 15. Oktober 2017, mit Moderatorin Catherine Thommen im Sonntags-Talk.

Region in der Sinnkrise?

Vor drei Jahren scheiterte die Fusionsinitiative. Man wolle die Partnerschaft verbessern, sagte man damals in Liestal, sagte man damals auch in Basel. Was kam heraus? Viel Streit. Über alles. Nun kommt nicht mal mehr eine gemeinsame Linienführung über ein Tramverbindungsstück beim Volk durch.

Das Wort Krise ist in aller Munde. Ständerat Claude Janiak im Tagesanzeiger: «Wir laufen als Kanton Gefahr, nicht mehr als verlässlicher Partner wahrgenommen zu werden». SVP-Präsident Oskar Kämpfer jedoch sieht heute eine «Normalisierung». Onlinereports-Verleger Peter Knechtli jedoch konstatiert einen totalen Stillstand im Landkanton.

Telebasel fragt: Was kostet uns dieser Dauerzank? Welche Schritte erwarten die beiden Basel voneinander?

Schweiz: fremdenfeindlich, islamophob, antisemitisch?

Jeder Dritte stört sich an ‹anders› empfundenen Personen. 17 Prozent schreiben den Muslimen, 12 Prozent den Juden negative Eigenschaften zu. Diese Zahlen erhob das Bundesamt für Statistik mit Aussagen von über 3’000 Personen.

Entsprechen diese Zahlen unseren Erwartungen? Wie sind sie zu qualifizieren? Welche Folgen haben diese Haltungen? Inwiefern stehen Politik und Behörden in der Pflicht? Wie erklärt es sich, dass die Ablehnungszahlen von Muslimen und Juden derart nahe beieinander liegen? Während nämlich die erste Bevölkerungsgruppe im Zusammenhang mit Hasspredigern, Terroranschlägen oder IS-Verbindungen dauernd in den Medien erscheint, ist von letzterer praktisch nichts zu hören.

Streit um Sissacher Metzgete

Ende Oktober will Metzgermeister Rolf Häring mitten in Sissach zwei Säue schlachten. Daran stören sich Tierschützer und der ehemalige Pfarrer von Rothenfluh, Lukas Baumann. Sie lehnen den Event als eine grausige Show ab. Der Schweizer Tierschutz wandte sich sogar an die Regierung, um das «öffentliche Töten» verbieten zu lassen. Häring jedoch will an eine alte Tradition anknüpfen.

Telebasel fragt: Ist der Anlass eine unsensible Sauerei oder sind wir heutzutage zu zimperlich?

