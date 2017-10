Qualifiziert sich die Schweiz für die WM?

Benjamin Huggel in einem Qualifikationsspiel für die WM in Südafrika gegen Griechenland. (KEYSTONE/Dominic Favre)

Nach der Niederlage gegen Portugal steht fest: Die Schweizer Nationalmannschaft muss in die Barrage, um sich für die WM in Russland zu qualifizieren. Benjamin Huggel kennt diese Situation.

Benjamin Huggel gewann mit dem FC Basel sechs Meistertitel und drei mal den Cup. Dazu machte er über 50 Bundesliga Spiele bei Eintracht Frankfurt.

Auch in der Nationalmannschaft hat er viel erlebt. 42 mal stand er für die Schweizer Auswahl zwischen 2003 und 2010 auf dem Platz. In diesem Zeitraum war er Teil des Kaders zweier Europameisterschaften (2004, 2008) und einer Weltmeisterschaft (2010).

Die WM 2006 verpasste er aufgrund einer Sperre, die er sich in der Barrage beim Skandal in der Türkei holte. Damals wurden die Schweizer nach erfolgreicher Qualifikation dank der Auswärtstorregel von türkischen Anhängern angegriffen und mussten in die Kabinen flüchten. Benjamin Huggel trat dabei einen türkischen Spieler.

Im Telebasel Talk vom 13. Oktober 2017 spricht Benjamin Huggel über dieses Erlebnis, über die WM-Qualifikation der jetzigen Nati und über die im November anstehende Barrage.