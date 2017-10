Der Fokus liegt bei Roger Federer auf dem Sieg: Er will in den Final am ATP 1000-Turnier von Schanghai. (Bild: Keystone)

International Live-Ticker: Roger Federer vs. Richard Gasquet

Ohne einen Satz abgegeben zu haben, hat sich Roger Federer in den Viertelfinal der Schanghai Masters gespielt. Dort wartet nun mit Richard Gasquet die Weltnummer 31. Gegen den Franzosen hat Roger Federer nur zwei von 17 Direktbegegnungen verloren.

Auch interessant